Джошуа готов отказаться от чемпионского пояса ради реванша с Кличко

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Британский боксер Энтони Джошуа может отказаться от пояса чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе, чтобы провести реванш с украинцем Владимиром Кличко, сообщил промоутер британца Эдди Хирн изданию SunSport.

Обязательным претендентом на титул чемпиона по версии IBF является болгарский боксер Кубрат Пулев, сообщает издание, но для Джошуа более приоритетным является матч-реванш с Кличко.

«Переговоры с IBF и промоутером Пулева продолжаются. К выходным мы должны уже иметь какую-то ясность, но пока все очень сложно. Мы не хотим терять пояс, но если будем должны его обязательно защищать, то без проблем откажемся от титула. Мы не допустим, чтобы политика бокса мешала продвижению Энтони. В идеале, мы хотим владеть всеми титулами, но из-за таких ситуаций возникают сложности», — рассказал Хирн.

Джошуа успешно защитил в бою с Кличко титулы IBO и IBF, одержав 19-ю победу в карьере (все — нокаутом). 27-летний британец, который пока не знает поражений на профессиональном ринге, нанес 41-летнему Кличко 5-е поражение в 69 боях (4-е — нокаутом).

Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал поединок своего брата Владимира против британца Энтони Джошуа боем гладиаторов. По его словам, Владимир доминировал, имел все шансы победить. По мнению Виталия, его брат должен был агрессивнее действовать.