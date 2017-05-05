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12:00 (мск), источник: N + 1

Российский математик получил премию института Клэя

В апреле стали известны лауреаты премии Математического института Клэя, известного своим списком «проблем тысячелетия».

Источник: Clay Institute

Всего будут присуждены три премии. Первая премия — Александру Логунову (СпбГУ) и Евгении Малинниковой (Норвежский институт науки и технологий) за их работы в спектральной геометрии. Вторая премия — Джейсону Миллеру (Кембриджский университет) и Скотту Шеффилду (MIT), за работы по геометрии Гауссова свободного поля и решение открытых задач в теории случайных двумерных структур. Третья премия присуждена Марине Вязовской (Принстонский университет) за решение задачи о плотнейшей упаковке шаров в 24-мерном пространстве. Список лауреатов опубликован на официальном сайте института.

Премия института Клэя вручается ежегодно с 1999 года за выдающиеся достижения в математике. Первым ее лауреатом стал Эндрю Уайлс, доказавший Великую теорему Ферма. Сама премия представляет собой медаль и грант. Помимо ежегодных премий, институт также присуждает награды за решения «проблем тысячелетия» — от нее отказался в 2010 году Григорий Перельман.

Александр Логунов и Евгения Малинникова в 2014 году доказали важное математическое утверждение. Ученые показали, что отношение двух гармонических функций, у которых совпадают «нули» являются аналитическими. В евклидовом пространстве гармоничность означает, что сумма вторых производных функции по всем координатам равна нулю. Аналитичность — свойство «хороших» функций, которые совпадают со своим разложением в ряд Тейлора в окрестности любой точки области определения. Расширив это утверждение математикам удалось создать новый метод комбинаторной геометрии для решения задач.

В частности, эти работы связаны с известным вопросом «можно ли услышать форму барабана?» — можно ли восстановить форму барабана по характерным частотам его вибраций.

Для этого необходимо исследовать специальные функции, называемые собственными. Собственная функция оператора устроена так, что при действии оператора она превращается в саму себя, но умноженную на константу во всех точках. Набор всех таких констант для данного оператора называется его спектром и характеризует его свойства. Очень много важных свойств можно вывести из того, что этот спектр ограничен.

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Среди прочего, жюри премии отмечает работу по определению точной нижней границы для меры нодальных множеств собственных функций оператора Лапласа — Бельтрами на гладких компактных многообразиях (гипотезы Яу и Надирашвили).

Работы Джейсона Миллера и Скотта Шеффилда посвящена свободному гауссову полю — это естественный аналог многомерных броуновских мостов. Результаты математиков могут найти применение в исследовании процессов случайного роста, а также построении теорий квантовой гравитации.

О работе Марины Вязовской мы писали ранее в нашем материале «Один сломал, другой потерял». Математик нашла решение для задачи о плотнейшей упаковке шаров в 8- и 24-мерном пространстве. Эта работа может найти применение в передаче данных.

В 2001 году лауреатом премии института Клэя стал Станислав Смирнов, математик российского происхождения. Исследователь доказал формулу Карди для перколяции на плоских решетках (оценивает вероятность пробоя). Позднее за работы в этой области математик получил престижную Филдсовскую премию.

Владимир Королёв

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