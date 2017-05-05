Российский математик получил премию института Клэя

Всего будут присуждены три премии. Первая премия — Александру Логунову (СпбГУ) и Евгении Малинниковой (Норвежский институт науки и технологий) за их работы в спектральной геометрии. Вторая премия — Джейсону Миллеру (Кембриджский университет) и Скотту Шеффилду (MIT), за работы по геометрии Гауссова свободного поля и решение открытых задач в теории случайных двумерных структур. Третья премия присуждена Марине Вязовской (Принстонский университет) за решение задачи о плотнейшей упаковке шаров в 24-мерном пространстве. Список лауреатов опубликован на официальном сайте института.

Премия института Клэя вручается ежегодно с 1999 года за выдающиеся достижения в математике. Первым ее лауреатом стал Эндрю Уайлс, доказавший Великую теорему Ферма. Сама премия представляет собой медаль и грант. Помимо ежегодных премий, институт также присуждает награды за решения «проблем тысячелетия» — от нее отказался в 2010 году Григорий Перельман.

Александр Логунов и Евгения Малинникова в 2014 году доказали важное математическое утверждение. Ученые показали, что отношение двух гармонических функций, у которых совпадают «нули» являются аналитическими. В евклидовом пространстве гармоничность означает, что сумма вторых производных функции по всем координатам равна нулю. Аналитичность — свойство «хороших» функций, которые совпадают со своим разложением в ряд Тейлора в окрестности любой точки области определения. Расширив это утверждение математикам удалось создать новый метод комбинаторной геометрии для решения задач.