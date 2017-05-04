Пенсию за 9 мая белорусским пенсионерам выплатят досрочно

Так, досрочная выплата пенсий (пособий) за 9 мая будет производиться с 5 мая в отделениях почтовой связи (ОПС) Минска; с 6 мая — во всех отделениях почтовой связи Брестской, Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской областей и в сельских ОПС Гомельской области; с 8 мая — в городских ОПС Гомельской области, Гродно и Могилева. Об этом БЕЛТА сообщили в «Белпочте».

9 мая будут функционировать только дежурные отделения почтовой связи. О режиме работы ОПС можно узнать в колл-центре РУП «Белпочта» по номеру 154.