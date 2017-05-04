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20:47 (мск), источник: Profinance.kz

В базе Центра занятости населения имеется более 8 тысяч вакансий

В базе данных Центра занятости населения Астаны зарегистрировано 1023 работодателя.

Источник: Reuters

С начала года в Центр занятости населения Астаны за содействием в трудоустройстве обратилось 5 188 человек, сообщает Официальный сайт акимата столицы. Из них 58 процентов охвачены мерами защиты от безработицы.

В частности, 1 874 человека были трудоустроены, в том числе на социальные рабочие места — 85 и на молодежную практику — 313. Еще 1 028 человек были обеспечены временной занятостью.

На сегодняшний день в базе данных Центра занятости населения Астаны зарегистрировано 1023 работодателя, которые предоставляют более 8 тысяч вакантных мест.

Источник: Официальный сайт акимата столицы.

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