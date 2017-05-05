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12:37 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде проверили состояние пригородных маршруток и автобусов

Праздничные выходные уже не за горами, многие жители города хотят провести солнечные весенние дни на свежем воздухе. В область отправляются и сельчане, которые учатся или работают в Волгограде.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Однако для многих отдых может сорваться, так и не начавшись. Чтобы такие случаи свести к нулю, сотрудники Ростехнадзора совместно с ГИБДД регулярно проверяют состояние маршруток и автобусов, курсирующих в районы области.

Пассажиры этого микроавтобуса направляются в Иловлю, на вынужденную остановку реагируют бурно. Впрочем, когда автоинспекторы и сотрудники технадзора указывают на нарушения, допущенные при перевозке, вопросов не остается. Повреждено лобовое стекло, проверяют маршрутку и на предмет перепланировки, и перегруза. Таким проверкам сейчас пассажирский транспорт подвергают массово, в весенне-летний период на трассах происходит особенно много аварий. Люди должны быть в безопасности. А машины и документы — в порядке.

Сергей Лобачев, начальник отделения технического надзора отдела ГИБДД УМВД по г. Волгограду: «Это путевой лист. Там устанавливается, проходил ли водитель предрейсовый медосмотр, технический осмотр. При выявлении каких-либо административных нарушений составляются административные протоколы на данного водителя».

Каждый день на пригородные линии выходят сотни перевозчиков. В каждой из маршруток в среднем до 20 человек. Рейды показывают, что компании нередко пренебрегают правилами: пассажиров набирают сверх меры, водители выходят на линию уставшими, и это далеко не все. Очередной остановленный микроавтобус, и снова разбитое лобовое стекло. При этом, по мнению водителя, главное — не сохранность конструкции, а профессионализм того, кто за рулем.

Автоинспекторы обязательно обращают внимание на наличие аптечки, огнетушителя и исправность ремней безопасности, кроме того, большое внимание уделяется и количеству посадочных мест. Если их больше, чем заявлено в документах, транспортное средство на линию выйти не сможет.

Дополнительные посадочные места — безусловно дополнительный заработок для водителя, но для того, кто за его спиной, это существенный риск. Случись авария, пассажир на лишнем сидении подвергнется смертельной опасности.

Нарушений было бы меньше, говорят проверяющие, если бы волгоградцы со своей стороны были требовательнее к перевозчикам. Пока спрос на маршрутки такой, что остаться без клиентов компании не боятся. Жители региона ценят их за мобильность и скорость доставки до места. С другой стороны, говорят, маршруткам на межмуниципальных рейсах просто нет достойной альтернативы.

Елена Беляева, пассажир: «Нам хотелось бы, чтобы к нам пустили в Иловлю автобусы. Раньше они ходили, было очень удобно и безопасно, сейчас у нас маршрутки. Это нам попалась новая маршрутка, а так у нас есть и старые, в которых не открываются форточки, все дребезжит, не открываются двери. Один раз зимой у нас просто не открылась, заклинила дверь, мы выходили через окно».

И все же на дороге есть и люди в полной мере ответственные. Их транспорт исправен и комфортен, что немаловажно, чист. А значит, поездка, даже дальняя, может стать приятным путешествием.

Майские праздники в разгаре, а значит, поток желающих отправиться за город будет только расти. Автоинспекторы напоминают: подготовка к поездке даже на личном автомобиле должна быть тщательной, и пренебрегать этим в праздничных хлопотах не стоит.

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