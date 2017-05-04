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21:32 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Последний билет на финал Евровидения-2017 продан

Часть билетов в фан-зону на финал песенного конкурса Евровидение, которая поступила в продажу 3 мая, была раскуплена «за считанные часы».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Продан последний билет на финал Евровидения-2017, сообщается на сайте соорганизатора песенного конкурса, украинского телеканала «Первый национальный».

«Последний билет на финал Евровидения-2017 продан», — говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте, часть билетов в фан-зону на финал песенного конкурса, которая поступила в продажу 3 мая, была раскуплена «за считанные часы».

Согласно сообщению телеканала, еще имеются в продаже билеты на оба полуфинала, которые пройдут 9 и 11 мая, а также на все генеральные репетиции полуфиналов: вечерние и дневные. Также продаются билеты на вечернюю и дневную репетиции финала конкурса.

Официальное открытие песенного конкурса Евровидение —2017 состоится в Киеве 7 мая. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

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