КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Продан последний билет на финал Евровидения-2017, сообщается на сайте соорганизатора песенного конкурса, украинского телеканала «Первый национальный».

«Последний билет на финал Евровидения-2017 продан», — говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте, часть билетов в фан-зону на финал песенного конкурса, которая поступила в продажу 3 мая, была раскуплена «за считанные часы».

Согласно сообщению телеканала, еще имеются в продаже билеты на оба полуфинала, которые пройдут 9 и 11 мая, а также на все генеральные репетиции полуфиналов: вечерние и дневные. Также продаются билеты на вечернюю и дневную репетиции финала конкурса.