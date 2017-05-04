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22:16 (мск), источник: Publika.md

Погода на 6 мая

Завтра в Молдове ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Атмосферное давление нормальное, ветер восточный, слабый до умеренного.

Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках 22 с плюсом, в Бельцах и Оргееве на градус больше.

В Кишиневе и Тирасполе термометры покажут 25 выше ноля, в Леове 26, в Кагуле и Комрате воздух прогреется до плюс 27.

В ближайшие дни будет так же тепло. В столице до +24, ночью 10 выше ноля. В выходные и в начале следующей недели возможны грозы.

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