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22:24 (мск), источник: PROUFU.ru

Ляйсан Утяшева привезла детей в Башкирию

Сегодня, 4 мая, стало известно, что наша знаменитая землячка — спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева приехала погостить на майские праздники в Башкирию.

Она выложила в инстаграме фотографии своих дедушки и бабушки, живущих в поселке Раевка, и рассказала, как они общаются с ее детьми.

«Майские в кругу семьи. Мои любимые нэнэй и кортотай (бабушка и дедушка)! Они вместе 59 лет! Сейчас играют вместе с правнуками, которые младше их на 80 лет!», — написала Ляйсан на своей страничке в соцсети.

Почти все подписчики страницы Ляйсан отметили, насколько молодо выглядят ее бабушка и дедушка и даже попросили ее поинтересоваться у них секретом долголетия.

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