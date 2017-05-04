Ляйсан Утяшева привезла детей в Башкирию

Она выложила в инстаграме фотографии своих дедушки и бабушки, живущих в поселке Раевка, и рассказала, как они общаются с ее детьми.

«Майские в кругу семьи. Мои любимые нэнэй и кортотай (бабушка и дедушка)! Они вместе 59 лет! Сейчас играют вместе с правнуками, которые младше их на 80 лет!», — написала Ляйсан на своей страничке в соцсети.