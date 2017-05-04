Ляйсан Утяшева привезла детей в Башкирию
Сегодня, 4 мая, стало известно, что наша знаменитая землячка — спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева приехала погостить на майские праздники в Башкирию.
Сегодня, 4 мая, стало известно, что наша знаменитая землячка — спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева приехала погостить на майские праздники в Башкирию.
Она выложила в инстаграме фотографии своих дедушки и бабушки, живущих в поселке Раевка, и рассказала, как они общаются с ее детьми.
«Майские в кругу семьи. Мои любимые нэнэй и кортотай (бабушка и дедушка)! Они вместе 59 лет! Сейчас играют вместе с правнуками, которые младше их на 80 лет!», — написала Ляйсан на своей страничке в соцсети.
Почти все подписчики страницы Ляйсан отметили, насколько молодо выглядят ее бабушка и дедушка и даже попросили ее поинтересоваться у них секретом долголетия.