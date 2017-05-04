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22:39 (мск), источник: РИА Новости

Посольство России в Британии призвало всех «переходить на темную сторону»

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Посольство России в Великобритании в день «Звездных войн» в шутку пригласило всех желающих переходить на «темную» сторону. Соответствующая запись опубликована в Twitter диппредставительства.

Источник: РИА Новости

«Переходи на нашу сторону — подписывайся на нас в Twitter в день «Звездных войн», — говорится в посте. К записи прикреплено изображение Дарта Вейдера, делающего селфи, которое недвусмысленно намекает, что речь идет именно о темной стороне.

Таким образом сотрудники посольства, вероятно, решили высмеять многочисленные попытки очернить Москву на Западе.

Российские дипломаты не впервые оставляют в микроблоге ироничные посты. Ранее посольство назвало бездоказательные заявления о «русских хакерах» о стороны западных СМИ и политиков «эпидемией или модой». Диппредставительство также публиковало шуточные стихи про британского премьера Терезу Мэй. Иногда дипломаты сопровождают свои записи забавными изображениями.

Четвертое мая неофициально считается днем «Звездных войн» после того, как поклонники культовой саги обыграли известную фразу «Да пребудет с тобой Сила» (May the Force be with you) в виде каламбура: May the fourth be with you.

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