Посольство России в Британии призвало всех «переходить на темную сторону»

Российские дипломаты не впервые оставляют в микроблоге ироничные посты. Ранее посольство назвало бездоказательные заявления о «русских хакерах» о стороны западных СМИ и политиков «эпидемией или модой». Диппредставительство также публиковало шуточные стихи про британского премьера Терезу Мэй. Иногда дипломаты сопровождают свои записи забавными изображениями.

Четвертое мая неофициально считается днем «Звездных войн» после того, как поклонники культовой саги обыграли известную фразу «Да пребудет с тобой Сила» (May the Force be with you) в виде каламбура: May the fourth be with you.