На Октябрьской площади прошла первая репетиция парада Победы

Первая генеральная репетиция парада Победы состоялась в Перми вечером в четверг, 4 мая.

Прогон мероприятия проходил на Октябрьской площади. Временно было перекрыто движения автотранспорта в краевой столице. Так, полностью были освобождены от машин часть участков на улицах Пушкина, Ленина, Луначарского, а также на Комсомольском проспекте.

Всего было задействовано более несколько сотен человек, в том числе волонтёров, солдат. В прогоне также участвовали и артисты, которые уже месяц репетируют театрализованный пролог в закрытых помещениях. По традиции именно их выступление откроет парад Победы.

Напомним, праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы, пройдут в этом году под слоганом «Победа всегда за нами!». Торжества начнутся 9 мая в 10:00 на Октябрьской площади.

Для зрителей будет представлен театрализованный пролог. После начнётся само шествие, которое откроют юные барабанщики. На парад в Перми снова приедут курсанты кремлёвского полка. На этот раз — знамённая группа.