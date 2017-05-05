Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
10 профессий, которые будут востребованы через пять лет
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Власти утвердили порядок голосования по сносу пятиэтажек
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Мозякин, Панарин и Капризов вошли в состав сборной России на ЧМ
13 звезд НХЛ, которые отказались ехать на ЧМ-2017
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
12Бал Met Gala 2017
8Дебаты Макрона и Ле Пен
07:13 (мск), источник: АиФ Прикамье

На Октябрьской площади прошла первая репетиция парада Победы

Движение в центре города было временно ограничено.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Первая генеральная репетиция парада Победы состоялась в Перми вечером в четверг, 4 мая.

Прогон мероприятия проходил на Октябрьской площади. Временно было перекрыто движения автотранспорта в краевой столице. Так, полностью были освобождены от машин часть участков на улицах Пушкина, Ленина, Луначарского, а также на Комсомольском проспекте.

Всего было задействовано более несколько сотен человек, в том числе волонтёров, солдат. В прогоне также участвовали и артисты, которые уже месяц репетируют театрализованный пролог в закрытых помещениях. По традиции именно их выступление откроет парад Победы.

Напомним, праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы, пройдут в этом году под слоганом «Победа всегда за нами!». Торжества начнутся 9 мая в 10:00 на Октябрьской площади.

Для зрителей будет представлен театрализованный пролог. После начнётся само шествие, которое откроют юные барабанщики. На парад в Перми снова приедут курсанты кремлёвского полка. На этот раз — знамённая группа.

По предварительной информации участие в торжественном мероприятии примут и самолёты авиабазы «Сокол». Как отметили в пресс-службе администрации города, в конце прошлого года пермская воинская часть вернула себе боевое знамя. Ожидается, что над колонной 9 мая пролетят истребители МиГ-31.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Насколько вас легко обмануть мошенникам? Тест
СМИ: Пентагон признал, что авиация ударила по мечети в Сирии
США возьмут на контроль российские порты Приморья из-за КНДР
Палата представителей поддержала закон об отмене Obamacare
«Манчестер Юнайтед» победил в полуфинальном матче Лиги Европы
Нефть марки Brent опустилась ниже $47 долларов за баррель
Прокуроры предъявили претензии к «Почте России» из-за самолетов
Минобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ награды
Спорт
Россия едет в Кельн за очередными медалями Подопечные Олега Знарка начнут выступление на чемпионате мира по хоккею матчем с командой Швеции
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый кроссовер Skoda Друзья, несколько дней назад редакция «Авто Mail.Ru» участвовала в эксклюзивном тесте нового кроссовера Skoda Karoq! Да, у нас отобрали фотоаппараты и заклеили камеры на смартфонах, но это не мешает нам рассказать все на словах!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь