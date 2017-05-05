В Ростове был замечен необычный трехколесный транспорт
Нестандартный участник дорожного движения привлек внимание жителей донской столицы.
Нестандартный участник дорожного движения привлек внимание жителей донской столицы.
Мужчина передвигался по городу на самодельном трехколесном гигантском мотоцикле.
Фото «байкера» появилось в социальных сетях. Очевидцы предположили, что новая модель состоит из каркаса, двигателя от газонокосилки и огромных надувных колес. Многим горожанам пришелся по вкусу такой транспортный креатив.