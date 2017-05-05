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08:46 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре с 10 мая на две недели ограничат подачу горячей воды

В связи с подготовкой к следующему отопительному сезону «ПТС» проведет гидравлические испытания.

С 10 по 13 мая будут вести работы на сетях Самарской ТЭЦ, верхней зоны Безымянской ТЭЦ и центральной отопительной котельной, сообщает 63.ru. В этот период ограничат подачу горячей воды в пределах проспекта Карла Маркса, Ракитовского, Зубчаниновского и Московского шоссе, улиц Мелекесской, Красных Коммунаров, Промышленности, Аэродромной, Мориса Тореза, Революционной, Советской Армии, Ново-Садовой, Солнечной, Демократической, Ташкентской, Стара-Загоры и Алма-Атинской.

С 15 по 18 мая испытания пройдут на Самарской ГРЭС и привокзальной отопительной котельной. На три дня без горячего водоснабжения останутся дома в границах Волжского проспекта, улиц Максима Горького, реки Самары, Братьев Коростелевых, железной дороги, Комсомольской площади, Пятигорской, Ново-Урицкой, Авиационной, Клинической, Дзержинского, Партизанской, Авроры, Гагарина, Революционной, Ново-Садовой, Соколова, Лесной.

С 22 по 24 мая проверят теплосети нижней зоны Безымянской ТЭЦ. Испытания пройдут в пределах улиц Земеца, Береговой, проспекта Кирова, Заводского шоссе, проезда Мальцева, Ближней, железной дороги.

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