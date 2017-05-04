«Евровидение-2017»: в центре Киева открылась крупнейшая за всю историю конкурса фан-зона

В центре Киева открылась крупнейшая за всю историю Международного песенного конкурса «Евровидение» фан-зона.

«В столице торжественно открылась крупнейшая за историю песенного конкурса “Евровидение” фан-зона Eurovision Village на улице Крещатик», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в открытии приняли участие министр культуры Украины Евгений Нищук, мэр Киева Виталий Кличко, представители Европейского вещательного союза Йон Ула Санд и Надя Буркгардт, ивент-менеджер «Евровидения» в Украине Кирилл Воронин, исполнительный продюсер «Евровидения» в Украине Павел Грицак и другие.

В фан-зоне на Крещатике в течение недели «Евровидения» пройдут выступления украинских и иностранных артистов.

Также запланирована активная развлекательная программа.

Кроме того, на двух больших экранах будет транслироваться песенный конкурс с главной арены в столичном Международном выставочном центре.