«Евровидение-2017»: в центре Киева открылась крупнейшая за всю историю конкурса фан-зона

В центре Киева открылась крупнейшая за всю историю Международного песенного конкурса «Евровидение»
«В столице торжественно открылась крупнейшая за историю песенного конкурса “Евровидение”
Отмечается, что в открытии приняли участие министр культуры Украины Евгений Нищук, мэр Киева Виталий Кличко, представители Европейского вещательного союза Йон Ула Санд и Надя Буркгардт,
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Также запланирована активная развлекательная программа.
Кроме того, на двух больших экранах будет транслироваться песенный конкурс с главной арены в столичном Международном выставочном центре.
Уточняется, что вход в
Как сообщал «Обозреватель», ранее в Киеве к «Евровидению» открыли светомузыкальные фонтаны.