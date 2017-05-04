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23:25 (мск), источник: Обозреватель

«Евровидение-2017»: в центре Киева открылась крупнейшая за всю историю конкурса фан-зона

Фан-зона будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00, а в день полуфиналов и финала — до завершения шоу.

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В центре Киева открылась крупнейшая за всю историю Международного песенного конкурса «Евровидение» фан-зона.

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«В столице торжественно открылась крупнейшая за историю песенного конкурса “Евровидение” фан-зона Eurovision Village на улице Крещатик», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в открытии приняли участие министр культуры Украины Евгений Нищук, мэр Киева Виталий Кличко, представители Европейского вещательного союза Йон Ула Санд и Надя Буркгардт, ивент-менеджер «Евровидения» в Украине Кирилл Воронин, исполнительный продюсер «Евровидения» в Украине Павел Грицак и другие.

В фан-зоне на Крещатике в течение недели «Евровидения» пройдут выступления украинских и иностранных артистов.

Также запланирована активная развлекательная программа.

Кроме того, на двух больших экранах будет транслироваться песенный конкурс с главной арены в столичном Международном выставочном центре.

Уточняется, что вход в фан-зону Eurovision Village свободный.

Как сообщал «Обозреватель», ранее в Киеве к «Евровидению» открыли светомузыкальные фонтаны.

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