Сегодня центр Владивостока ждет транспортный коллапс
Ждать придется до полуночи.
Ждать придется до полуночи.
Владивосток, 5 мая, PrimaMedia.
Центр Владивостока перекроют сегодня с 21.00 до 00.00 в связи с генеральной репетицией парада Победы. Для автолюбителей на это время будет организован объезд, сообщили ИА PrimaMedia в
На данный период времени будет организован объезд по улицам Светланская, 1-я Морская, Набережная, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Батарейная, Западная, Суханова, Уборевича, Пушкинская, Всеволода Сибирцева и Луцкого.
В майском параде примут участие около 1,5 тысяч человек, включая, батальонные и ротные коробки штаба ТОФ, соединений надводных кораблей и подводных лодок, морской авиации, береговых войск флота,