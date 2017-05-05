Сегодня центр Владивостока ждет транспортный коллапс

Владивосток, 5 мая, PrimaMedia.

Центр Владивостока перекроют сегодня с 21.00 до 00.00 в связи с генеральной репетицией парада Победы. Для автолюбителей на это время будет организован объезд, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

На данный период времени будет организован объезд по улицам Светланская, 1-я Морская, Набережная, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Батарейная, Западная, Суханова, Уборевича, Пушкинская, Всеволода Сибирцева и Луцкого.