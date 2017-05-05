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03:30 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Сегодня центр Владивостока ждет транспортный коллапс

Ждать придется до полуночи.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 5 мая, PrimaMedia.

Центр Владивостока перекроют сегодня с 21.00 до 00.00 в связи с генеральной репетицией парада Победы. Для автолюбителей на это время будет организован объезд, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

На данный период времени будет организован объезд по улицам Светланская, 1-я Морская, Набережная, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Батарейная, Западная, Суханова, Уборевича, Пушкинская, Всеволода Сибирцева и Луцкого.

В майском параде примут участие около 1,5 тысяч человек, включая, батальонные и ротные коробки штаба ТОФ, соединений надводных кораблей и подводных лодок, морской авиации, береговых войск флота, воздушно-десантных войск. По главной площади города Владивостока 9 мая торжественно пройдут исторические роты, парадные роты ТОВВМУ имени адмирала С. О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища, МЧС, МВД, ФСИН и сводный батальон МГУ имени адмирала Невельского.

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