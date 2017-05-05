Расширение ЖД-станции притесняет жителей поселка Смоляниново в Приморье

Владивосток, 5 мая, PrimaMedia.

Жители поселка Смоляниново в Шкотовском районе Приморского края с февраля 2017 года наблюдают, как в паре десятков метров от границ их участков идет стройка нового железнодорожного полотна. Как сообщили жителям улицы Линейной, всего планируется построить восемь новых полос в дополнение к трем существующим. От края вновь создающейся насыпи до границы земельных участков остается в среднем от 15 до 20 метров. Как считает хозяйка дома № 37 по улице Линейной Ольга Ряса, жить здесь, когда закончится стройка, будет совершенно невозможно.

Как подтвердил начальник службы корпоративных коммуникаций РЖД Денис Трепелец, в поселке Смоляниново начались подготовительные работы по реализации проекта под названием «Реконструкция станции Смоляниново Дальневосточной железной дороги» в существующих границах полосы отвода железной дороги. Проектом предусматривается удлинение путей существующего приемоотправочного парка станции, строительство новых железнодорожных путей и реконструкция станционной инфраструктуры. Строительно-монтажные работы будут проводиться до конца 2019 года.

«Подчеркну, что реконструкция железнодорожной инфраструктуры ст. Смоляниново крайне необходима для увеличения пропускной способности поездов в связи многократным ростом перевозок в направлении портов находкинского узла. Также отмечу, что Дальневосточная железная дорога является одним из крупнейших налогоплатильшиков в Дальневосточном федеральном округе, так за 2016 год сумма налоговых платежей в бюджет Приморского края составила около 2,4 млрд. рублей, что на четверть превышает объем налоговых отчислений в 2015 году», — пишет Трепелец.

При этом, как сказано в письменном обращении жителей Смоляниново в редакцию, протяженность улицы Линейной вдоль железной дороги составляет около 2 км, на ней расположено около 50 жилых домов, не считая тех, что давно заброшены.