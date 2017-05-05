Эта-Акватиды и невидимое суперлуние увидят в мае москвичи
Планетарий опубликовал график астрономических событий на месяц.
Планетарий опубликовал график астрономических событий на месяц.
Звездный дождь из созвездия Водолея, Цефей и Северная Корона, а также невидимое суперлуние ожидают москвичей в мае. Об этом говорится в релизе Московского планетария, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.
С начала и до конца месяца в небе можно будет наблюдать метеорный поток
Плотность звездного дождя будет достигать до 55 метеоров в час, летящих со скоростью 66 километров в секунду. Майские Аквариды лучше всего наблюдать перед рассветом над восточным горизонтом. Они сохранят активность до 28 мая, после пика можно увидеть 10−30 белых ярких метеоров в час.
Кроме того, 26 мая москвичей ожидает невидимое суперлуние. Спутник Земли приблизится к нашей планете на максимально близкое расстояние в этом году — 357,2 тысячи километров. Однако на этот день придется новолуние, поэтому небесное тело видно не будет.
Также специалисты планетария советуют искать в небе созвездия Цефея и Кассиопеи, Лебедя, Геркулеса и Северную Корону. Высоко в западной части неба можно найти Большую Медведицу, в