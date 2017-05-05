Эта-Акватиды и невидимое суперлуние увидят в мае москвичи

Звездный дождь из созвездия Водолея, Цефей и Северная Корона, а также невидимое суперлуние ожидают москвичей в мае. Об этом говорится в релизе Московского планетария, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.

С начала и до конца месяца в небе можно будет наблюдать метеорный поток Эта-Аквариды, берущий начало от кометы Галлея. Пик его активности придется на 04:00 в субботу, 6 мая.

Плотность звездного дождя будет достигать до 55 метеоров в час, летящих со скоростью 66 километров в секунду. Майские Аквариды лучше всего наблюдать перед рассветом над восточным горизонтом. Они сохранят активность до 28 мая, после пика можно увидеть 10−30 белых ярких метеоров в час.

Кроме того, 26 мая москвичей ожидает невидимое суперлуние. Спутник Земли приблизится к нашей планете на максимально близкое расстояние в этом году — 357,2 тысячи километров. Однако на этот день придется новолуние, поэтому небесное тело видно не будет.