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12:30 (мск), источник: Мослента

Эта-Акватиды и невидимое суперлуние увидят в мае москвичи

Планетарий опубликовал график астрономических событий на месяц.

Источник: РИА "Новости"

Звездный дождь из созвездия Водолея, Цефей и Северная Корона, а также невидимое суперлуние ожидают москвичей в мае. Об этом говорится в релизе Московского планетария, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.

Фоторепортаж
Рекордное суперлуние

С начала и до конца месяца в небе можно будет наблюдать метеорный поток Эта-Аквариды, берущий начало от кометы Галлея. Пик его активности придется на 04:00 в субботу, 6 мая.

Плотность звездного дождя будет достигать до 55 метеоров в час, летящих со скоростью 66 километров в секунду. Майские Аквариды лучше всего наблюдать перед рассветом над восточным горизонтом. Они сохранят активность до 28 мая, после пика можно увидеть 10−30 белых ярких метеоров в час.

Кроме того, 26 мая москвичей ожидает невидимое суперлуние. Спутник Земли приблизится к нашей планете на максимально близкое расстояние в этом году — 357,2 тысячи километров. Однако на этот день придется новолуние, поэтому небесное тело видно не будет.

Также специалисты планетария советуют искать в небе созвездия Цефея и Кассиопеи, Лебедя, Геркулеса и Северную Корону. Высоко в западной части неба можно найти Большую Медведицу, в юго-восточной — созвездия Лиры и Орла.

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