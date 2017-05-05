Об этом «Известиям» рассказал директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов.

Лекарства по рецепту могут стать бесплатными благодаря новой системе обеспечения населения препаратами, которую готовят в Министерстве здравоохранения.

При этом бесплатно россияне смогут получить только лекарства из списка, который сейчас разрабатывается.

При этом бесплатно россияне смогут получить только лекарства из списка, который сейчас разрабатывается.

На данный момент бесплатные медицинские препараты могут получить только некоторые категории льготников.

Отмечается, что сначала будет запущен пилотный проект в регионах, которые вызовутся добровольно провести такой эксперимент.

Эксперты отмечают, что на реализацию этой программы может потребоваться около 500 млрд рублей в год, что может увеличить налоговую нагрузку на работающих, если государство решит компенсировать эти средства за счет отчислений в фонды медицинского страхования.