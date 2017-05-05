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09:24 (мск), источник: Известия

Лекарства по рецепту могут стать бесплатными

Минздрав разрабатывает новую систему обеспечения населения препаратами.

Источник: РИА "Новости"

Лекарства по рецепту могут стать бесплатными благодаря новой системе обеспечения населения препаратами, которую готовят в Министерстве здравоохранения.

Об этом «Известиям» рассказал директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов.

«Сейчас прорабатываются модели финансирования этой системы», — сообщил он.

При этом бесплатно россияне смогут получить только лекарства из списка, который сейчас разрабатывается.
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На данный момент бесплатные медицинские препараты могут получить только некоторые категории льготников.

Отмечается, что сначала будет запущен пилотный проект в регионах, которые вызовутся добровольно провести такой эксперимент.

Эксперты отмечают, что на реализацию этой программы может потребоваться около 500 млрд рублей в год, что может увеличить налоговую нагрузку на работающих, если государство решит компенсировать эти средства за счет отчислений в фонды медицинского страхования.

Комментарии
2
Василий Фесин
Ключевое слово"Могут"...А через пол года-новый отмаз...
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Дмитрий
Ну наконец-то светлое будущее наступило,мы дадим вам бесплатно,только налоги поднимем.Нормальная схема,500 ярдов повесить на работающих,что бы они не дожили до того возраста,когда им понадобятся бесплатные лекарства.
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