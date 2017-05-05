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11:50 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Елабуге появятся новые улицы

(Елабуга, 5 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге появится улица Красная Горка и переулок Камский.

Именно так планируется называть территории, где расположены бывшая медсанчать, здание национального парка «Нижняя Кама» и санаторий-профилакторий «Космос».

Решение приняли на последнем заседании топонимической комиссии Елабуги.

Напомним, улица и переулок находятся в Танайском лесу и относятся к рекреационному объекту «Красная Горка». До этого у них не было официального названия, но из-за этого НГДУ «Прикамнефть» не может зарегистрировать юридический адрес для одного из своих объектов.

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