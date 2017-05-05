В Елабуге появятся новые улицы
(Елабуга, 5 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге появится улица Красная Горка и переулок Камский.
(Елабуга, 5 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге появится улица Красная Горка и переулок Камский.
Именно так планируется называть территории, где расположены бывшая медсанчать, здание национального парка «Нижняя Кама» и
Решение приняли на последнем заседании топонимической комиссии Елабуги.
Напомним, улица и переулок находятся в Танайском лесу и относятся к рекреационному объекту «Красная Горка». До этого у них не было официального названия, но