Владивосток прирастет памятником китобоям Приморья
Фонд «Альбатрос» собирает средства на изготовление макета памятника, сообщает ИА «Дейта».
Фонд «Альбатрос» собирает средства на изготовление макета памятника, сообщает ИА «Дейта».
Для реализации проекта мемориала труженикам моря требуется около 2 миллионов рублей, но господдержки память о китобоях Владивостока пока не получила. Рассчитывать можно только на добровольные пожертвования граждан и коммерческих предприятий.
Как рассказал ИА «Дейта» автор идеи памятника капитан дальнего плавания Виктор Щербатюк, автор книги «Антарктика за кормой», посвященной истории китобойного промысла на Дальнем Востоке, в продолжение его идеи был учрежден фонд «Альбатрос», получивший название в честь радиопозывного антарктической китобойной флотилии «Советская Россия».
Место для памятника выбиралось долго: город должен был исходить из наличия свободной муниципальной земли. Во время обсуждений согласие на установку мемориала на одной из террас Морского вокзала дали владельцы этого многофункционального комплекса.
Столица Приморья — родина китобойного флота России. Многие горожане помнят, как в 70-е годы прошлого столетия возвращалась домой китобойная флотилия — самая большая в мире база «Советская Россия» — и 20 ее
Напомним, ИА «Дейта» и радио Медиаметрикс. Владивосток уже не раз рассказывали как о китобоях Приморья, так и о судьбе Виктора Щербатюка, на днях отметившего свое 85-летие. Рассказывали мы и о фонде «Альбатрос».
По словам капитана дальнего плавания Щербатюка, на расчетный счет фонда «Альбатрос» регулярно поступают денежные средства — жители Приморья поддержали инициативу создания памятника китобоям. Китобой уверен — необходимые средства вскоре будут собраны!
Василий Буслаев.