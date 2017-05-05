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03:10 (мск), источник: ДЕЙТА

Владивосток прирастет памятником китобоям Приморья

Фонд «Альбатрос» собирает средства на изготовление макета памятника, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Для реализации проекта мемориала труженикам моря требуется около 2 миллионов рублей, но господдержки память о китобоях Владивостока пока не получила. Рассчитывать можно только на добровольные пожертвования граждан и коммерческих предприятий.

Как рассказал ИА «Дейта» автор идеи памятника капитан дальнего плавания Виктор Щербатюк, автор книги «Антарктика за кормой», посвященной истории китобойного промысла на Дальнем Востоке, в продолжение его идеи был учрежден фонд «Альбатрос», получивший название в честь радиопозывного антарктической китобойной флотилии «Советская Россия».

Место для памятника выбиралось долго: город должен был исходить из наличия свободной муниципальной земли. Во время обсуждений согласие на установку мемориала на одной из террас Морского вокзала дали владельцы этого многофункционального комплекса.

Столица Приморья — родина китобойного флота России. Многие горожане помнят, как в 70-е годы прошлого столетия возвращалась домой китобойная флотилия — самая большая в мире база «Советская Россия» — и 20 ее cудов-китобойцев. Их встречали именно на Морском вокзале.

Напомним, ИА «Дейта» и радио Медиаметрикс. Владивосток уже не раз рассказывали как о китобоях Приморья, так и о судьбе Виктора Щербатюка, на днях отметившего свое 85-летие. Рассказывали мы и о фонде «Альбатрос».

По словам капитана дальнего плавания Щербатюка, на расчетный счет фонда «Альбатрос» регулярно поступают денежные средства — жители Приморья поддержали инициативу создания памятника китобоям. Китобой уверен — необходимые средства вскоре будут собраны!

Василий Буслаев.

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