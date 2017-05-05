Приморцев предупредили об ответственности за плохое поведение в День Победы

В соответствии со статьей 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) за нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, уничтожением или повреждением чужого имущества, а также за аналогичные действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка, предусмотрено наказание вплоть до административного ареста на срок до пятнадцати суток.

Согласно части 5 статьи 20.2 КоАП РФ за нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательных работ на срок до сорока часов.

В соответствии с частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ за повторное совершение указанного административного правонарушения, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей, или обязательных работ на срок от сорока до двухсот часов.

Статьей 20.3 КоАП РФ установлено наказание за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, символики экстремистских организаций в виде штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо административного ареста на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного правонарушения.

В соответствии со статьей 20.29 КоАП РФ за распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, предусмотрено наказание в виде штрафа для граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, для юридических лиц — от ста тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Кроме того, следует разъяснить, что частью 2 статьи 212 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) за участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет.

В соответствии со статьей 280 УК РФ уголовная ответственность также наступает за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Согласно статье 282 УК РФ за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Улугбек Тимуридов.