Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Кадыров объяснил внешний вид Суркова на пресс-конференции Путина
Закрывшийся в маминой машине малыш стал звездой интернета
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Власти утвердили порядок голосования по сносу пятиэтажек
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
СМИ: Лолита поведала, почему не заберёт мать и дочь из Киева
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
14Первомайские парады разных лет
22По миру прошел Первомай
03:08 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморцев предупредили об ответственности за плохое поведение в День Победы

В преддверии длительных выходных Прокуратура Приморского края напоминает о необходимости соблюдения общественного порядка и разъясняет отдельные положения законодательства Российской Федерации. Об этом ИА «Дейта» сообщила старший помощник прокурора края Виолетта Дорожкина.

Источник: ДЕЙТА

В соответствии со статьей 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) за нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, уничтожением или повреждением чужого имущества, а также за аналогичные действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка, предусмотрено наказание вплоть до административного ареста на срок до пятнадцати суток.

Согласно части 5 статьи 20.2 КоАП РФ за нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательных работ на срок до сорока часов.

В соответствии с частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ за повторное совершение указанного административного правонарушения, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей, или обязательных работ на срок от сорока до двухсот часов.

Статьей 20.3 КоАП РФ установлено наказание за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, символики экстремистских организаций в виде штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо административного ареста на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного правонарушения.

В соответствии со статьей 20.29 КоАП РФ за распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, предусмотрено наказание в виде штрафа для граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, для юридических лиц — от ста тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Кроме того, следует разъяснить, что частью 2 статьи 212 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) за участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет.

В соответствии со статьей 280 УК РФ уголовная ответственность также наступает за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Согласно статье 282 УК РФ за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Улугбек Тимуридов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Инновационный протез руки разработан в ДВФУ
Путин: Реновация пятиэтажек не должна работать во вред
США возьмут на контроль российские порты Приморья из-за КНДР
Палата представителей поддержала закон об отмене Obamacare
«Манчестер Юнайтед» победил в полуфинальном матче Лиги Европы
Рубль сорвался в пике вслед за нефтью, обвалившейся в район $48
Прокуроры предъявили претензии к «Почте России» из-за самолетов
Минобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ награды
Спорт
Россия едет в Кельн за очередными медалями Подопечные Олега Знарка начнут выступление на чемпионате мира по хоккею матчем с командой Швеции
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый кроссовер Skoda Друзья, несколько дней назад редакция «Авто Mail.Ru» участвовала в эксклюзивном тесте нового кроссовера Skoda Karoq! Да, у нас отобрали фотоаппараты и заклеили камеры на смартфонах, но это не мешает нам рассказать все на словах!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь