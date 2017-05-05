Инновационный протез руки разработан в ДВФУ
Ученые ДВФУ разработали бионический протез руки, сообщает ИА «Дейта».
Ученые ДВФУ разработали бионический протез руки, сообщает ИА «Дейта».
Протез создается из недорогих материалов себестоимостью около 8 000 рублей, тогда как минимальная цена аналогов начинается от полумиллиона рублей. На данном этапе продолжается разработка системы управления бионической рукой на основе мозговых импульсов.
Современные протезы читают биопотенциал через напряжение мышц, но студенты ДВФУ намерены использовать непосредственно импульсы мозга: частоты передаются на протез, который будет работать естественно — без помощи нажатий и переключателей.
Сейчас программист команды и специалист по нейросистемам работают над моторным нейроном, а сам руководитель проекта — над управлением мыслительными процессами с помощью нейрогарнитуры.
«В нашем мозгу ежесекундно происходит множество
Михаил Грач.