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04:10 (мск), источник: AmurMedia.ru

Дата открытия нового хабаровского колеса обозрения наконец-то перестала быть тайной

Аттракцион, в два раза превосходящий своего предшественника, заработает в День города.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 5 мая, AmurMedia.

Владелец нового колеса обозрения, которое украсит хабаровскую набережную, раскрыл дату открытия аттракциона. Он заработает в конце мая, ровно в День города, сообщил корр. ИА AmurMedia владелец нового колеса обозрения и учредитель ООО «Скалэнд» Семен Копылов. Ранее новый аттракцион планировалось открыть к майским праздникам. Первая дата пала на 1 мая, вторая, на День Победы. Но Семен Копылов заявил, что прокатиться на 60-метровом колесе обозрения жители и гости Хабаровска смогут в День города, а именно 28 мая.

— На сегодняшний день мы планируем открыть аттракцион ко Дню города. До этого ходили слухи, что работы будут сданы к началу мая. Но колесо обозрения — это очень серьезный капитальный объект, достаточно уникальный. Существуют разные нюансы, слегка вмешалась погода, из-за этого у нас небольшое запоздание. Жаль конечно, что не получается открыть аттракцион пораньше. Горожане рвут нас на части, просят поскорее открыть колесо обозрения. Мы сами хотим уже побыстрее закончить все работы, — сообщил Семен Копылов.

Что же касается предыдущего колеса обозрения, то оно переедет в парк Динамо. На данный момент идет монтаж аттракциона, и откроется он уже 9 мая.

— Монтаж его идет полным ходом. Здесь как раз таки более-менее понятно. Здесь рука набита, мы знаем возможности как монтажа, так и демонтажа. Это все происходит в пределах десяти дней. Сегодня погода дает нам работать, так что мы должны успеть все закончить к 9 мая, — добавил Семен Копылов.

Напомним, новое колесо обозрения в два раза выше своего предшественника. Аттракцион сможет похвастаться остекленными кабинками с кондиционированием и отоплением. Как сообщалось ранее, высота предыдущего колеса обозрения не удовлетворила не только самих горожан, но и губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. Глава региона, испробовав аттракцион, назвал его «маловатым» и заявил о том, что необходимо такое колесо обозрения, чтобы с него был виден Китай.

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