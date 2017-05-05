Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Кадыров получил тяжелую травму
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Какие яйца ни в коем случае нельзя покупать
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Филипп Неполиткорректный: скандальные высказывания принцаГерцог Эдинбургский известен своими неосторожными и часто весьма неполиткорректными замечаниями.
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
СМИ: Лолита поведала, почему не заберёт мать и дочь из Киева
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
14Первомайские парады разных лет
12Бал Met Gala 2017
04:15 (мск), источник: AmurMedia.ru

Топливный контроль: бензин с автозаправок Хабаровского края отправят на исследование

Акция по проверки качества нефтяных продуктов организованная PrimaMedia дошла до краевого центра.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Хабаровск, 5 мая, AmurMedia.

Бензин, выдающийся на заправках Хабровского края и Хабаровска будет тщательно исследован. Анализ топлива будет проведен в рамках акции «Топливный контроль», сообщил корр. ИА AmurMedia приморский блогер Александр Хитров.

После разгоревшегося скандала вокруг качества автомобильного топлива на некоторых АЗС Дальнего Востока, известный приморский блогер Александр Хитров решил его проверить. Акция получила название «Топливный контроль», сообщил корр. ИА AmurMedia.

— Недавно Дальний Восток накрыла информационная волна начавшаяся с Хабаровска о некачественном топливе на одной из заправок из-за чего двигатели автомобилей выходили из строя. Также приходили сообщения о подобных проблемах на Сахалине и в Амурской области. Я человек, который не привык верить слухам, пока сам их не проверю. Собственно это и стало причиной появления акции, которую мы назвали «Топливный контроль», — рассказал Александр Хитров.

— Мы начали проведение акции «Топливный контроль» с Владивостока, где посетили пять заправок разных компаний в число которых входили Роснефть и ННК. На маршруте Владивосток — Хабаровск мы также посетили пять заправкок разных фирм: Бензо, Октан, Дальнефтепродукт, ННК и Роснефть, на которых мы также провели забор топлива для анализа, — сообщил блогер.

Ранее агентство сообщало, что на Дальнем Востоке стартует акция получившее название «Топливный контроль», входе которой с разных дальневосточных АЗС возьмут пробы бензина, для проверки его качества.

Всего в Хабаровске будет отобран бензин с пяти разных заправочных станций. На одной из заправок города акцией «Топливный контроль» заинтересовался местный автолюбитель, который поделился своим мнением.

— Мне известно о проблемах автовладельцев, которые заправлялись на АЗС, после чего у них «полетели» инжекторы. Я езжу на дизельном топливе, поэтому у меня пока проблем не возникало. Тем не менее, такие акции по контролю за качеством топлива нужно проводить как можно чаще. Должен быть независимый контроль, с привлечением незаинтересованных лабораторий и самое главное он должен быть открытым. Чтоб люди знали какое топливо они заливают в свои машины, — рассказал автомобилист Павел Кулаков.

По словам инспектора независимой лаборатории, исследование бензина собранного с заправок разных нефтяных фирм Дальнего Востока, будет готово в течение суток.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Погода испортит настроение хабаровчан уже в конце рабочей недели
В Пентагоне признали, что США в Сирии нанесли авиаудар по мечети
США возьмут на контроль российские порты Приморья из-за КНДР
Палата представителей поддержала закон об отмене Obamacare
«Манчестер Юнайтед» победил в полуфинальном матче Лиги Европы
Рубль сорвался в пике вслед за нефтью, обвалившейся в район $48
Прокуроры предъявили претензии к «Почте России» из-за самолетов
Минобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ награды
Спорт
Россия едет в Кельн за очередными медалями Подопечные Олега Знарка начнут выступление на чемпионате мира по хоккею матчем с командой Швеции
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый кроссовер Skoda Друзья, несколько дней назад редакция «Авто Mail.Ru» участвовала в эксклюзивном тесте нового кроссовера Skoda Karoq! Да, у нас отобрали фотоаппараты и заклеили камеры на смартфонах, но это не мешает нам рассказать все на словах!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Двухуровневые квартиры и их особенности
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь