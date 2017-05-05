Топливный контроль: бензин с автозаправок Хабаровского края отправят на исследование

Хабаровск, 5 мая, AmurMedia.

Бензин, выдающийся на заправках Хабровского края и Хабаровска будет тщательно исследован. Анализ топлива будет проведен в рамках акции «Топливный контроль», сообщил корр. ИА AmurMedia приморский блогер Александр Хитров.

После разгоревшегося скандала вокруг качества автомобильного топлива на некоторых АЗС Дальнего Востока, известный приморский блогер Александр Хитров решил его проверить. Акция получила название «Топливный контроль», сообщил корр. ИА AmurMedia.

— Недавно Дальний Восток накрыла информационная волна начавшаяся с Хабаровска о некачественном топливе на одной из заправок из-за чего двигатели автомобилей выходили из строя. Также приходили сообщения о подобных проблемах на Сахалине и в Амурской области. Я человек, который не привык верить слухам, пока сам их не проверю. Собственно это и стало причиной появления акции, которую мы назвали «Топливный контроль», — рассказал Александр Хитров.

— Мы начали проведение акции «Топливный контроль» с Владивостока, где посетили пять заправок разных компаний в число которых входили Роснефть и ННК. На маршруте Владивосток — Хабаровск мы также посетили пять заправкок разных фирм: Бензо, Октан, Дальнефтепродукт, ННК и Роснефть, на которых мы также провели забор топлива для анализа, — сообщил блогер.

Ранее агентство сообщало, что на Дальнем Востоке стартует акция получившее название «Топливный контроль», входе которой с разных дальневосточных АЗС возьмут пробы бензина, для проверки его качества.

Всего в Хабаровске будет отобран бензин с пяти разных заправочных станций. На одной из заправок города акцией «Топливный контроль» заинтересовался местный автолюбитель, который поделился своим мнением.

— Мне известно о проблемах автовладельцев, которые заправлялись на АЗС, после чего у них «полетели» инжекторы. Я езжу на дизельном топливе, поэтому у меня пока проблем не возникало. Тем не менее, такие акции по контролю за качеством топлива нужно проводить как можно чаще. Должен быть независимый контроль, с привлечением незаинтересованных лабораторий и самое главное он должен быть открытым. Чтоб люди знали какое топливо они заливают в свои машины, — рассказал автомобилист Павел Кулаков.

По словам инспектора независимой лаборатории, исследование бензина собранного с заправок разных нефтяных фирм Дальнего Востока, будет готово в течение суток.