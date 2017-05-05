«Лучшего мастера производственного обучения — 2017» выбрали в Хабаровске

Хабаровск, 5 мая, AmurMedia.

Финал краевого конкурса «Лучший мастер производственного обучения — 2017» состоялся в Хабаровском машиностроительном техникуме. Соревнование между преподавателями, уже ставшее традиционным, проводится при поддержке министерства образования и науки Хабаровского края, Некоммерческого партнерства «Совет директоров средних специальных учебных заведений» и Хабаровского краевого института переподготовки и повышения квалификации в сфере профессионального образования. В этом году за звание лучшего боролись 10 преподавателей со всего края.