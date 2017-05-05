До +13 градусов и небольшой дождь прогнозируют в Челябинске днём 5 мая
Ожидается порывистый ветер.
Ожидается порывистый ветер.
Облачность с прояснениями и небольшой дождь прогнозируют в Челябинске днём 5 мая, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.
Утром в пятницу столбики термометров в областном центре поднимутся на 4−6 градусов выше нуля, в дневные часы воздух прогреется до +13. Ветер
По народному календарю 5 мая — день Луки. Гроза в этот день предвещала богатый урожай, а если в лесу было слышно кукушку, следовало ждать хорошей погоды в ближайшее время.