В Татарстане насчитывается свыше 14,7 тысячи официально безработных

Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,72 процента от численности рабочей силы. Об этом сообщается на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

На рынке труда Казани на сегодняшний день востребованы специалисты по свыше 30 тысячам вакансий — такова потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения республики. За отчетную неделю работодатели предложили 2,9 тыс. вакантных рабочих мест. Коэффициент напряженности на рынке труда условно составил 0,48 чел. на одну вакансию.

За отчетную неделю признаны безработными 545 граждан, из них 498 ранее осуществляли трудовую деятельность. В связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников признаны безработными 56 татарстанцев.