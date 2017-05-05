Память павших в Великой Отечественной войне почтили юные хабаровчане
Хабаровск, 5 мая, AmurMedia.
Воспитанники детского сада № 167 «Родничок» возложили сегодня цветы к Вечному огню на площади Славы в Хабаровске.
Хабаровск, 5 мая, AmurMedia.
Воспитанники детского сада № 167 «Родничок» возложили сегодня цветы к Вечному огню на площади Славы в Хабаровске.
Чтить память военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей в годы Великой Отечественной войны, самые юные жители краевой столицы приходят каждый год. Не изменили доброй традиции дошколята и в этот раз, сообщает корр. ИА AmurMedia.