Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Сотрудники ФСБ открыли огонь на границе с Украиной
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Власти утвердили порядок голосования по сносу пятиэтажек
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
СМИ: Лолита поведала, почему не заберёт мать и дочь из Киева
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
14Первомайские парады разных лет
22По миру прошел Первомай
8Дебаты Макрона и Ле Пен
05:21 (мск), источник: AmurMedia.ru

Память павших в Великой Отечественной войне почтили юные хабаровчане

Хабаровск, 5 мая, AmurMedia.

Воспитанники детского сада № 167 «Родничок» возложили сегодня цветы к Вечному огню на площади Славы в Хабаровске.

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Чтить память военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей в годы Великой Отечественной войны, самые юные жители краевой столицы приходят каждый год. Не изменили доброй традиции дошколята и в этот раз, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Блицкриг по-советски. Маньчжурия: разбить японскую армию за 25 дней
СМИ: Пентагон признал, что авиация ударила по мечети в Сирии
США возьмут на контроль российские порты Приморья из-за КНДР
Палата представителей поддержала закон об отмене Obamacare
«Манчестер Юнайтед» победил в полуфинальном матче Лиги Европы
Рубль сорвался в пике вслед за нефтью, обвалившейся в район $48
Прокуроры предъявили претензии к «Почте России» из-за самолетов
Минобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ награды
Спорт
Россия едет в Кельн за очередными медалями Подопечные Олега Знарка начнут выступление на чемпионате мира по хоккею матчем с командой Швеции
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый кроссовер Skoda Друзья, несколько дней назад редакция «Авто Mail.Ru» участвовала в эксклюзивном тесте нового кроссовера Skoda Karoq! Да, у нас отобрали фотоаппараты и заклеили камеры на смартфонах, но это не мешает нам рассказать все на словах!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь