NYT: в Нью-Йорке завели дело на директора колледжа по подозрению в пропаганде коммунизма

Основанием для расследования послужили жалобы ряда преподавателей. Как сообщила в четверг газета New York Times, дело, напомнившее о зловещих временах маккартизма, вызвало широкий резонанс и дошло до разбирательства в суде.
Критикует власти
«Когда я узнала об этом, то подумала, что меня разыгрывают. И Офис специальных расследований (при Департаменте образования) занимается этим? Я имею в виду, какой век сейчас на дворе», — задала риторический вопрос 53-летняя Блумберг, назначенная директором колледжа в 2004 году.
В беседе с сотрудниками газеты она не отрицала, что давно и упорно критикует городской Департамент за сегрегацию и неравноправную по отношению к темнокожим ученикам систему образования. Преподаватель помогает организовывать пикеты и демонстрации протеста. Она старается отстаивать права своих учеников, которые преимущественно являются афроамериканцами и латиноамериканцами.
Обвиняют в профнепригодности?
28 апреля Блумберг подала иск в суд с целью добиться приостановки расследования. Директор колледжа обвиняет Департамент образования
Департамент «был обязан начать разбирательство, когда до его сведения были доведены обвинения в плохом исполнении должностных обязанностей», заявил изданию официальный представитель ведомства Ник Паолуччи. «Учитывая факты и свидетельства, мы считаем, что исковая жалоба не заслуживает внимания», — добавил он, утверждая, что претензии к Блумберг затрагивают исключительно ее профессиональную пригодность.
Однако письмо, направленное адвокатам директора из Департамента, свидетельствует, что это далеко не так. Блумберг и еще два учителя обвиняются в политической деятельности в учебное время, в принадлежности к Прогрессивной лейбористской партии, исповедующей коммунистическую идеологию, а также в вербовке и привлечении учеников к участию в деятельности этой организации. Сама преподаватель отрицает такие подозрения и усматривает в действиях властей стремление отомстить ей за критику.
Правозащитники, однако, считают, что действия властей разительно напоминают печальную эпоху маккартизма и «охоты на ведьм». «Сама терминология должна вызывать тревогу», — заявила исполнительный директор отделения американского Союза гражданских свобод в
Маккартизм — американское политическое течение, направленное против левых и либеральных деятелей и организаций в США, «охота на ведьм». Свое название течение получило от фамилии сенатора Джозефа Маккарти, который в 1950—1954 гг. возглавлял кампанию по борьбе с «внедрением коммунистов» в государственные органы.