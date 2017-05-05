NYT: в Нью-Йорке завели дело на директора колледжа по подозрению в пропаганде коммунизма

Основанием для расследования послужили жалобы ряда преподавателей. Как сообщила в четверг газета New York Times, дело, напомнившее о зловещих временах маккартизма, вызвало широкий резонанс и дошло до разбирательства в суде.

Критикует власти

«Когда я узнала об этом, то подумала, что меня разыгрывают. И Офис специальных расследований (при Департаменте образования) занимается этим? Я имею в виду, какой век сейчас на дворе», — задала риторический вопрос 53-летняя Блумберг, назначенная директором колледжа в 2004 году.

В беседе с сотрудниками газеты она не отрицала, что давно и упорно критикует городской Департамент за сегрегацию и неравноправную по отношению к темнокожим ученикам систему образования. Преподаватель помогает организовывать пикеты и демонстрации протеста. Она старается отстаивать права своих учеников, которые преимущественно являются афроамериканцами и латиноамериканцами.

Обвиняют в профнепригодности?