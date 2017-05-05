В Красноярске оштрафовали водителя, прокатившего лыжника по пр. Мира

Сотрудники красноярской полиции оштрафовали водителя, который катал лыжника по пр. Мира. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, двое красноярцев устроили экстремальные гонки в ночь на 3 мая, когда город завалило снегом. На видеозаписи видно, как парень в горнолыжном костюме и очках едет на лыжах по улице, зацепившись за трос. По пути он делает «трюки», прыгая на снежных заносах. Ролик сопровождается восторженными комментариями оператора. Спустя некоторое время автомобиль, который вез «горнолыжника», останавливается.

Видеозапись необычного заезда привлекла к себе большое внимание. Некоторые федеральные каналы даже использовали ее в своих сюжетах про аномальный снегопад в Красноярске.

В полиции отметили, что личности водителя и лыжника были установлены спустя непродолжительное время. Мужчины признались, что не ожидали такой оперативной реакции от правоохранителей.

После профилактической беседы и оформления административных протоколов парней отпустили. В ГИБДД добавили, что размер штрафа за нарушение правил перевозки пассажиров составляет 1000 рублей.