Красноярск станет участником масштабной акции «Аллея России»
В рамках акции будет высажено 50 молодых елей.
В рамках акции будет высажено 50 молодых елей.
Красноярск в День Победы станет участником масштабной акции «Аллея России». Мемориальная аллея славы в парке 400-летия Красноярска появится по инициативе основного акционера компаний СУЭК, СГК и ЕвроХим Андрея Мельниченко. В рамках акции будет высажено 50 молодых елей.
Вместе с сотрудниками предприятий в работе примут участие активисты международного экологического движения «Эра Экологии» при поддержке правительства Красноярского края, регионального министерства природных ресурсов и администрации Красноярска. Откроют акцию «Аллея России» губернатор Виктор Толоконский и мэр Эдхам Акбулатов. Вместе с ними на церемонии будут присутствовать представители Росприроднадзора, Совета ботанических садов России, а также делегаты представительства ООН. Самыми почетными участниками мероприятия станут ветераны Великой Отечественной войны.
Акция «Аллея России» — это дань уважения и знак благодарности подвигу советских солдат в Великой Отечественной войне. Кроме того, новая аллея станет вкладом предприятий в озеленение Красноярска, для снижения запыленности и загазованности городского воздуха.
Отметим, что в День Победы символические посадки деревьев проведут все компании, акционером которых является Андрей Мельниченко. Аналогичная акция СУЭК пройдет в городе