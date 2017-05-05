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05:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярск станет участником масштабной акции «Аллея России»

В рамках акции будет высажено 50 молодых елей.

Красноярск в День Победы станет участником масштабной акции «Аллея России». Мемориальная аллея славы в парке 400-летия Красноярска появится по инициативе основного акционера компаний СУЭК, СГК и ЕвроХим Андрея Мельниченко. В рамках акции будет высажено 50 молодых елей.

Вместе с сотрудниками предприятий в работе примут участие активисты международного экологического движения «Эра Экологии» при поддержке правительства Красноярского края, регионального министерства природных ресурсов и администрации Красноярска. Откроют акцию «Аллея России» губернатор Виктор Толоконский и мэр Эдхам Акбулатов. Вместе с ними на церемонии будут присутствовать представители Росприроднадзора, Совета ботанических садов России, а также делегаты представительства ООН. Самыми почетными участниками мероприятия станут ветераны Великой Отечественной войны.

Акция «Аллея России» — это дань уважения и знак благодарности подвигу советских солдат в Великой Отечественной войне. Кроме того, новая аллея станет вкладом предприятий в озеленение Красноярска, для снижения запыленности и загазованности городского воздуха.

Отметим, что в День Победы символические посадки деревьев проведут все компании, акционером которых является Андрей Мельниченко. Аналогичная акция СУЭК пройдет в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, который считается шахтерской столицей России. В свою очередь, компания ЕвроХим проведет высадку серебристых кленов на Мамаевом кургане в Волгограде. Число кленов будет соответствовать количеству регионов России. Зеленая зона Аллеи раскинется на площади более одно гектара.

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