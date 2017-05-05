«Контрастный душ» приготовила хабаровчанам погода на праздничный уикенд

Хабаровск, 5 мая, AmurMedia.

Похолодание, дождь и снег ожидают Хабаровский край на первую половину выходных, 6—7 мая . 8—9 мая циклон уйдет и ожидается потепление, сообщила корр. ИА AmurMedia ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Людмила Игнатенко.

— Осадки в виде дождей и местами мокрого снега ожидаются 6 и 7 мая. Ветер порывистый, 12−17 мс, а в южных районах ожидаются все 15−20 м/c. Температура воздуха составит +1°C. Днем на севере температура может похолодать до 0 °C. Ночные температуры от +2…+8°C, а на севере могут быть даже слабоотрицательные температуры, — рассказала Людмила Игнатенко.

А вот 8 мая, по слова специалиста, станет переломным днем.

— Циклон отойдет от края, но небольшие осадки все же сохранятся на востоке и севере края. Ветер спадет на большей части территории до 7−12 м/с, и только на севере сохранится 12−17 м/c. Ночные температуры не изменятся. Днем потеплеет примерно на градус. 9 мая осадков на территории края не будет. А температура на большей части края будет держаться на отметке +17…+23°C, — сообщила Людмила Игнатенко.