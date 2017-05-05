Прогноз погоды на 9 мая в Уфе: синоптики дождей не ждут

Региональные синоптики уточнили прогноз погоды на 9 мая в Уфе. День Победы в столице Башкирии будет теплым и, скорее всего, солнечным. Температура воздуха утром будет колебаться от +7 до +15. К началу шествия Бессмертного полка потеплеет до +21, к вечеру столбик термометра поднимется до +24.

Сильного ветра 9 мая в Уфе ждать не стоит, по прогнозам синоптиков скорость ветра не превысит 1−2 метров в секунду.

Ближе к ночи над столицей Башкирии сгустятся тучи, после захода солнца может зарядить дождь. На следующий день, 10 мая, характер погоды существенно не изменится.