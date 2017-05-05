Теплая пятница ожидает казахстанцев
В большинстве регионов страны ожидается усиление ветра, на западе и юге республики — с пыльной бурей.
В большинстве регионов страны ожидается усиление ветра, на западе и юге республики — с пыльной бурей.
АСТАНА, 5 мая — Sputnik. На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь в северной части республики местами пройдут дожди, сообщила
Днем в Павлодарской области ожидается усиление ветра — 15−20 м/с.
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Днем в Кызылординской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра — 15−20 м/с с пыльной бурей.
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