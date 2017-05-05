Омский «левша» Анатолий Коненко изготовил миниатюрный портрет героя Карбышева
Близится самый важный праздник в году — День Победы. Уже обсуждаются салют, украшение города, торжественные программы.
Близится самый важный праздник в году — День Победы. Уже обсуждаются салют, украшение города, торжественные программы.
А некоторые омичи приготовили свои подарки.
Так, легендарный омский микроминиатюрист Анатолий Коненко заготовил свой дар для музейного комплекса городского центра
Размер изделия всего 8,6×7,0 мм. А сам барельеф выполнен из серебра и размещен на полированную поверхность кристалла горного хрусталя.
Отметим, что ранее Коненко отметился микрофакелом к Олимпиаде-2014 и самой маленькой книгой в России. Этот труд попал даже в книгу рекордов Гиннесса.