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07:55 (мск), источник: СуперОмск

Омский «левша» Анатолий Коненко изготовил миниатюрный портрет героя Карбышева

Близится самый важный праздник в году — День Победы. Уже обсуждаются салют, украшение города, торжественные программы.

А некоторые омичи приготовили свои подарки.

Так, легендарный омский микроминиатюрист Анатолий Коненко заготовил свой дар для музейного комплекса городского центра гражданско-патриотического воспитания молодёжи. Учреждение получило от известного «левши» миниатюрный барельеф Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева.

Размер изделия всего 8,6×7,0 мм. А сам барельеф выполнен из серебра и размещен на полированную поверхность кристалла горного хрусталя.

Отметим, что ранее Коненко отметился микрофакелом к Олимпиаде-2014 и самой маленькой книгой в России. Этот труд попал даже в книгу рекордов Гиннесса.

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