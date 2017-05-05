Праздничный фейерверк в День Победы жители и гости Владивостока увидят в трёх точках
Во Владивостоке продолжаются торжественные и праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Во Владивостоке продолжаются торжественные и праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
По традиции завершится празднование Дня Победы красочным фейерверком, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Фейерверком в этом году можно будет полюбоваться 9 мая в 22.00 в трех точках Владивостока — на площади Борцов Революции, в п. Трудовое (открытая площадка в районе ул. Лермонтова, 81) и на острове Русском (открытая площадка в п. Подножье).