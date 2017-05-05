Ответ спекулянтам: в Приморье ввели электронную очередь на кнопку «ЭРА-ГЛОНАСС»

Владивосток, 5 мая, PrimaMedia.

ООО «Сумотори-Авто», официальный агент АО «ГЛОНАСС» в Приморском крае, в связи с дефицитом терминалов «ЭРА-ГЛОНАСС» и информацией о появившихся спекулянтах, объявила о создании электронной очереди с онлайн записью и системой мониторинга заявок. Так планируется добиться справедливой и открытой системы распределения поступающих кнопок, сообщает ИА PrimaMedia.

С 5 мая с 14.00 (время Владивосток) собственники автомобилей или их законные представители могут разместить на сайте glonass.sumotori.ru/ онлайн-заявку и отслеживать ее продвижение онлайн.

Распределение каждой партии поступающих терминалов производится согласно Временного регламента ООО «Сумотори-Авто» с распределением:

— квоты 70% по очереди #1 (юридические лица и таможенные представители) пропорционально количеству оформленных онлайн заявок.

— квоты 30% по очереди #2 (физических лица) по очередности поданных заявок.

«Ввиду появления ранее колоссального количества запросов и тысяч дублирующих и неподтвержденных заявок, просим всех оформить онлайн заявку в электронную очередь на сайте», — обратились представители «Сумотори-Авто» к клиентам.

Планы по поставкам, ранее озвученной АО «ГЛОНАСС»:

Май — 3104 комплекта.

Июнь — 3496 комплектов.

Июль — 5504 комплекта.