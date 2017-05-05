Почти четверть жителей Башкирии назвали себя бедными
Значительной части населения не хватает денег на одежду.
Значительной части населения не хватает денег на одежду.
Специалисты Башстата подвели итоги очередного опроса населения. Эксперты выяснили, что почти четверть населения Башкирии могут смело причислить себя к категории бедных.
Так, 1% опрошенных денег не хватает даже на еду, что в неофициальной классификации соответствует нищете. Около 22% жителей Башкирии испытывают проблемы с оплатой ЖКУ и покупкой одежды, что соответствует классу бедных. Большей части населения, а именно 50% опрошенных, денег не хватает на покупку товаров длительного пользования.
Всего 26% можно отнести к категории «ниже среднего класса». Это те, кому денег не хватает на покупку автомобиля или квартиры, а со всем остальным проблем нет. Лишь только 2,5% денег хватает на все, что они считают нужным. Башстат не стал разделять эту категорию на средний класс и зажиточных, объединив их в одну группу.