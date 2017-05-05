Почти четверть жителей Башкирии назвали себя бедными

Специалисты Башстата подвели итоги очередного опроса населения. Эксперты выяснили, что почти четверть населения Башкирии могут смело причислить себя к категории бедных.

Так, 1% опрошенных денег не хватает даже на еду, что в неофициальной классификации соответствует нищете. Около 22% жителей Башкирии испытывают проблемы с оплатой ЖКУ и покупкой одежды, что соответствует классу бедных. Большей части населения, а именно 50% опрошенных, денег не хватает на покупку товаров длительного пользования.

Всего 26% можно отнести к категории «ниже среднего класса». Это те, кому денег не хватает на покупку автомобиля или квартиры, а со всем остальным проблем нет. Лишь только 2,5% денег хватает на все, что они считают нужным. Башстат не стал разделять эту категорию на средний класс и зажиточных, объединив их в одну группу.