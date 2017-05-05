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07:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Почти четверть жителей Башкирии назвали себя бедными

Значительной части населения не хватает денег на одежду.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Башстата подвели итоги очередного опроса населения. Эксперты выяснили, что почти четверть населения Башкирии могут смело причислить себя к категории бедных.

Так, 1% опрошенных денег не хватает даже на еду, что в неофициальной классификации соответствует нищете. Около 22% жителей Башкирии испытывают проблемы с оплатой ЖКУ и покупкой одежды, что соответствует классу бедных. Большей части населения, а именно 50% опрошенных, денег не хватает на покупку товаров длительного пользования.

Всего 26% можно отнести к категории «ниже среднего класса». Это те, кому денег не хватает на покупку автомобиля или квартиры, а со всем остальным проблем нет. Лишь только 2,5% денег хватает на все, что они считают нужным. Башстат не стал разделять эту категорию на средний класс и зажиточных, объединив их в одну группу.

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