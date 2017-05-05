Столетний учитель Назарбаева рассказал о своей мечте

Накануне 100-летнего юбилея учителя главы государства Сейитхана Исаева пригласили в Фонд Первого Президента Казахстана.

Ветеран рассказал о том, как служил на войне и поделился своей мечтой.

Сейитхан Исаев воевал на Западном фронте, принимал участие в форсировании Днепра. На фронте он познакомился со своей будущей женой Нургайын. Она была штурманом на биплане У-2. После войны чета вернулась в родной Каскелен. Сейитхан Исаев почти 60 лет вёл уроки истории в местной школе, учеником в которой был Нурсултан Назарбаев.

Оставаться активным и жизнерадостным ему помогают постоянные встречи с молодёжью и оптимизм ветерана.