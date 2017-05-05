Столетний учитель Назарбаева рассказал о своей мечте
Вековой юбилей отметил учитель, преподававший историю будущему Президенту РК.
Вековой юбилей отметил учитель, преподававший историю будущему Президенту РК.
Накануне 100-летнего юбилея учителя главы государства Сейитхана Исаева пригласили в Фонд Первого Президента Казахстана.
Ветеран рассказал о том, как служил на войне и поделился своей мечтой.
Сейитхан Исаев воевал на Западном фронте, принимал участие в форсировании Днепра. На фронте он познакомился со своей будущей женой Нургайын. Она была штурманом на биплане У-2. После войны чета вернулась в родной Каскелен. Сейитхан Исаев почти 60 лет вёл уроки истории в местной школе, учеником в которой был Нурсултан Назарбаев.
Оставаться активным и жизнерадостным ему помогают постоянные встречи с молодёжью и оптимизм ветерана.
«Человек без мечты, как птица без крыльев! Не зря же так сказано. Действительно, без мечты жизнь пуста. Я хоть и прожил уже 100 лет, до сих пор не разучился мечтать. Хочу, чтобы выросло достойное поколение, которое поднимет страну на новый уровень и сделает будущее счастливым», — признался аксакал.
Сейитхан Исаев вырастил пятерых детей, воспитал внуков и правнуков. И ещё несколько поколений учеников вспоминают своего учителя с теплотой.