Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Кадыров получил тяжелую травму
Визит Меркель в Сочи: канцлер поспорила с Путиным из-за Украины
Закрывшийся в маминой машине малыш стал звездой интернета
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
Филипп Неполиткорректный: скандальные высказывания принцаГерцог Эдинбургский известен своими неосторожными и часто весьма неполиткорректными замечаниями.
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Власти утвердили порядок голосования по сносу пятиэтажек
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Мозякин, Панарин и Капризов вошли в состав сборной России на ЧМ
13 звезд НХЛ, которые отказались ехать на ЧМ-2017
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
12Бал Met Gala 2017
8Дебаты Макрона и Ле Пен
07:22 (мск), источник: Informburo.kz

Столетний учитель Назарбаева рассказал о своей мечте

Вековой юбилей отметил учитель, преподававший историю будущему Президенту РК.

Источник: Informburo.kz

Накануне 100-летнего юбилея учителя главы государства Сейитхана Исаева пригласили в Фонд Первого Президента Казахстана.

Ветеран рассказал о том, как служил на войне и поделился своей мечтой.

Сейитхан Исаев воевал на Западном фронте, принимал участие в форсировании Днепра. На фронте он познакомился со своей будущей женой Нургайын. Она была штурманом на биплане У-2. После войны чета вернулась в родной Каскелен. Сейитхан Исаев почти 60 лет вёл уроки истории в местной школе, учеником в которой был Нурсултан Назарбаев.

Оставаться активным и жизнерадостным ему помогают постоянные встречи с молодёжью и оптимизм ветерана.

«Человек без мечты, как птица без крыльев! Не зря же так сказано. Действительно, без мечты жизнь пуста. Я хоть и прожил уже 100 лет, до сих пор не разучился мечтать. Хочу, чтобы выросло достойное поколение, которое поднимет страну на новый уровень и сделает будущее счастливым», — признался аксакал.

Сейитхан Исаев вырастил пятерых детей, воспитал внуков и правнуков. И ещё несколько поколений учеников вспоминают своего учителя с теплотой.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Актобе солдат сбежал из части из-за тоски по дому
СМИ: Пентагон признал, что авиация ударила по мечети в Сирии
США возьмут на контроль российские порты Приморья из-за КНДР
Палата представителей поддержала закон об отмене Obamacare
«Манчестер Юнайтед» победил в полуфинальном матче Лиги Европы
Нефть марки Brent опустилась ниже $47 долларов за баррель
Прокуроры предъявили претензии к «Почте России» из-за самолетов
Минобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ награды
Спорт
Россия едет в Кельн за очередными медалями Подопечные Олега Знарка начнут выступление на чемпионате мира по хоккею матчем с командой Швеции
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый кроссовер Skoda Друзья, несколько дней назад редакция «Авто Mail.Ru» участвовала в эксклюзивном тесте нового кроссовера Skoda Karoq! Да, у нас отобрали фотоаппараты и заклеили камеры на смартфонах, но это не мешает нам рассказать все на словах!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Двухуровневые квартиры и их особенности
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь