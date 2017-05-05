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07:21 (мск), источник: РБК - Украина

В мае МОН представит новый стандарт начальной школы, — Гриневич

В мае 2017 года Министерство образования и науки Украины представит новый стандарт начальной школы. Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в эфире «5 канала».

«Мы собираемся в конце мая представлять как раз новый стандарт начальной школы и там будет представлен именно интегрированный подход. Для этого, чтобы этот интегрированный подход коснулся всех украинских детей в первом классе в 2018/2019 учебном году, нам надо переучить 22 тыс. учителей», — сказала она.

По словам Гриневич, общаться необходимо также с родителями, поскольку сегодня дети теряют интерес к школе уже в третьем классе.

«Что должны понимать родители: мы будем учить таблицу умножения, но мы будем учить ее таким образом, чтобы у ребенка не пропадал интерес к обучению. Сегодня дети теряют интерес к школе уже в третьем классе … потому что современные дети уже по-другому воспринимают информацию. Они уже с детства пользуются гаджетами, видят различные игры, поэтому приходя в школу и встречаясь только с таким процессом, как пичканье знаниями, когда есть доска и учитель и ты должен сидеть неподвижно 40 минут за партой, они теряют мотивацию к обучению», — отметила Гриневич.

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