В мае МОН представит новый стандарт начальной школы, — Гриневич

«Мы собираемся в конце мая представлять как раз новый стандарт начальной школы и там будет представлен именно интегрированный подход. Для этого, чтобы этот интегрированный подход коснулся всех украинских детей в первом классе в 2018/2019 учебном году, нам надо переучить 22 тыс. учителей», — сказала она.

По словам Гриневич, общаться необходимо также с родителями, поскольку сегодня дети теряют интерес к школе уже в третьем классе.