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06:16 (мск), источник: Baikal-info.ru

На Ольхоне летом откроют мобильный медицинский пункт

На острове Ольхон, который является одним из самых популярных мест у туристов на Байкале, с 1 июня по 30 сентября 2017 года планируется дополнительно открыть круглосуточный пост неотложной медицинской помощи.

Об этом «Байкал Инфо» сообщили в министерстве здравоохранения Иркутской области. На острове живут 1670 человек постоянно. Летом одновременно тут бывает около 5 тыс. туристов, они болеют, травмируются, им тоже нужна медицинская помощь. Это новшество на сходе, прошедшем 1 мая, жители острова одобрили, но высказались против планов по закрытию ночного стационара и лаборатории в Хужирской участковой больнице.

Как пояснила председатель общественного совета Ольхона Наталья Бенчарова, на сходе главврач Ольхонской районной больницы рассказала, что госпитализироваться будет можно в ЦРБ, в Хужире останется только дневной стационар. Как говорили местные жители на сходе, пожилым людям со всего острова будет неудобно и хлопотно каждый день ездить на дневной стационар лечиться, кроме того, в этом случае им придётся за свой счёт покупать медикаменты. Предполагается также, что из-за закрытия лаборатории анализы начнут возить с острова на материк всего раз в неделю. Больше всего хужирцев пугают слова «оптимизация структуры и штатного расписания больницы». На деле это означает, что трёх человек сократят, в том числе лаборанта. Взамен обещают дать ещё одну ставку водителя для скорой помощи и терапевта. Как сообщает минздрав, врач должен переехать на Ольхон уже в мае, местные власти подыскали для него какое-то жильё. Но, по словам Натальи Бенчаровой, муниципальное жилье на острове не строится, и люди опасаются, что терапевт, помыкавшись по чужим углам, со временем уедет с Ольхона.

Жители Ольхона написали письма в минздрав, в ОНФ, в Законодательное собрание Иркутской области. В частности, они требуют обеспечить Ольхон оборудованными машинами скорой помощи, потому что машина от ЦРБ может идти несколько часов из-за дальнего расстояния и парома. Необходимо, по их словам, обеспечение приоритета машины скорой помощи в очереди на пароме. На острове есть одна скорая, но машина старенькая, поэтому в экстренных случаях люди едут с острова на материк на своих автомобилях и часто застревают на переправе (в среднем машина стоит 3−4 часа, а в пик сезона — более восьми часов). Для тех, у кого инсульт или инфаркт, такие задержки катастрофичны. Да и в ЦРБ островитян встречают, как правило, без должного внимания, отмечает Наталья Бенчарова. Люди настаивают на том, что их лечить нужно там, где они живут. И мечтают если не о новом здании больницы (нынешнее — старый деревянный барак), то хотя бы о капремонте и оснащении необходимым оборудованием; пока здесь нет даже рентгена.

Как рассказали «Байкал Инфо» в министерстве здравоохранения, после схода населения вопрос закрытия ночного стационара ещё будет обсуждаться, по крайней мере, до осени он точно будет работать. Лабораторию, скорее всего, придётся закрыть, нет возможности содержать специалиста и оборудование необходимого уровня. О строительстве нового здания, увы, речи не идёт, но в 2017 году выделяется 1 млн на проектно-сметную документацию на капремонт существующего здания Хужирской больницы. «Больнице придан санитарный автомобиль, который будет оснащён медицинским оборудованием для оказания неотложной медицинской помощи, — сообщила заместитель министра Елена Голенецкая. — Совместно с администрацией Ольхонского района изучается возможность оборудования вертолетной площадки для санитарных вылетов в Хужирскую УБ для медицинской эвакуации больных и пострадавших жителей и туристов из Хужира». С районными же властями минздрав договаривается о том, чтобы частные машины, ведущие экстренных больных в ЦРБ, пропускали на пароме без очереди при предоставлении справки от врача.

Отдельно вопрос по организации системы здравоохранения на Ольхоне предполагается обсудить на площадке Законодательного собрания, пояснила агентству вице-спикер ЗС Наталья Дикусарова.

Справка минздрава. Хужирская участковая больница состоит из стационара на шесть круглосуточных коек, дневного стационара на девять коек, поликлиники. Есть кабинеты лаборанта, физиотерапии, процедурный и перевязочный. Ведут приёмы педиатр, терапевт, фельдшера терапевтического приема, зубной врач, акушерка. Ежегодно сюда приезжают бригады врачей, в том числе узких специалистов, из Иркутской областной больницы, Иркутской городской больницы № 1 и Ольхонской ЦРБ. Проводятся профилактические осмотры взрослого населения острова Ольхон (в обязательном порядке осматриваются труженики тыла, ветераны войны, вдовы, маломобильное население острова), диспансеризация взрослого населения, а детского — ежегодно.

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