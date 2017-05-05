Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Кадыров получил тяжелую травму
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
10 профессий, которые будут востребованы через пять лет
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Россия едет в Кельн за очередными медалями
«СЭ»: Лоськов сыграет за «Локомотив» в матче против «Оренбурга»
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
9Юбилей Корейской народной армии
12Бал Met Gala 2017
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
06:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе замруководителя инспекции труда обвиняется в получении взятки

В отношении взяткодателя также возбуждено уголовное дело.

В Кемеровской области заместитель руководителя инспекции труда обвиняется в получении взятки.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, в декабре 2016 года в работе строительной организации были выявлены нарушения. У рабочих не было положенных по технике безопасности средств защиты. Руководитель организации должен был выплатить крупный штраф, а работы должны были быть приостановлены. Однако обвиняемая предложила через знакомого юриста, который представлял интересы строительной фирмы, за денежное вознаграждение не принимать никаких мер. Руководство организации сообщило эту информацию сотрудникам ОЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. Инспектор и взяткодатель-юрист были задержаны при передаче 25 000 рублей. Позже следователи выяснили, что женщина уже получала от юриста взятку в размере 20 000 рублей в сентябре 2016 года за то, что назначила строительной фирме минимальную сумму штрафа за несчастный случай с работником.

Сейчас в отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Оно передано в суд с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения по существу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
118 человек унесло на льдине в Красноярске
СМИ: Пентагон признал, что авиация ударила по мечети в Сирии
США возьмут на контроль российские порты Приморья из-за КНДР
Палата представителей поддержала закон об отмене Obamacare
«Манчестер Юнайтед» победил в полуфинальном матче Лиги Европы
Рубль сорвался в пике вслед за нефтью, обвалившейся в район $48
Прокуроры предъявили претензии к «Почте России» из-за самолетов
Минобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ награды
Спорт
Россия едет в Кельн за очередными медалями Подопечные Олега Знарка начнут выступление на чемпионате мира по хоккею матчем с командой Швеции
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый кроссовер Skoda Друзья, несколько дней назад редакция «Авто Mail.Ru» участвовала в эксклюзивном тесте нового кроссовера Skoda Karoq! Да, у нас отобрали фотоаппараты и заклеили камеры на смартфонах, но это не мешает нам рассказать все на словах!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь