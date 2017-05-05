В Кузбассе замруководителя инспекции труда обвиняется в получении взятки

В Кемеровской области заместитель руководителя инспекции труда обвиняется в получении взятки.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, в декабре 2016 года в работе строительной организации были выявлены нарушения. У рабочих не было положенных по технике безопасности средств защиты. Руководитель организации должен был выплатить крупный штраф, а работы должны были быть приостановлены. Однако обвиняемая предложила через знакомого юриста, который представлял интересы строительной фирмы, за денежное вознаграждение не принимать никаких мер. Руководство организации сообщило эту информацию сотрудникам ОЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. Инспектор и взяткодатель-юрист были задержаны при передаче 25 000 рублей. Позже следователи выяснили, что женщина уже получала от юриста взятку в размере 20 000 рублей в сентябре 2016 года за то, что назначила строительной фирме минимальную сумму штрафа за несчастный случай с работником.

Сейчас в отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Оно передано в суд с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения по существу.