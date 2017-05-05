Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Сотрудники ФСБ открыли огонь на границе с Украиной
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео)
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Филипп Неполиткорректный: скандальные высказывания принцаГерцог Эдинбургский известен своими неосторожными и часто весьма неполиткорректными замечаниями.
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Власти утвердили порядок голосования по сносу пятиэтажек
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Россия едет в Кельн за очередными медалями
«СЭ»: Лоськов сыграет за «Локомотив» в матче против «Оренбурга»
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
9Юбилей Корейской народной армии
12Бал Met Gala 2017
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
06:20 (мск), источник: ТАСС

Солнечно и до 16 градусов тепла будет в столичном регионе

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Антициклон продолжит удерживать в Московском регионе солнечную, сухую, но ветреную и прохладную погоду. Об этом сообщили в Росгидромете.

Источник: Агентство «Москва»

«При переменной облачности сегодня вновь обойдется без осадков. В Москве будет 12−14, по области — от 11 до 16 градусов тепла», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер северо-западный, западный, 5−10 м/с.

Предстоящей ночью — облачно с прояснениями, но опять без осадков. В столице столбики термометров покажут 5−7 градусов, в Подмосковье будет от 3 до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Днем в субботу местами пройдет небольшой дождь, в Москве воздух прогреется до 16−18, по области — до 14−19 градусов тепла. Ветер северо- западный, 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
дождь
+14°
дождь
760 мм рт. ст.
повышенное
82 %
очень высокая
7 м/с
умеренный ветер
CNN: в Пентагоне признали, что США в Сирии нанесли авиаудар по мечети
СМИ: Пентагон признал, что авиация ударила по мечети в Сирии
США возьмут на контроль российские порты Приморья из-за КНДР
Палата представителей поддержала закон об отмене Obamacare
«Манчестер Юнайтед» победил в полуфинальном матче Лиги Европы
Рубль сорвался в пике вслед за нефтью, обвалившейся в район $48
Прокуроры предъявили претензии к «Почте России» из-за самолетов
Минобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ награды
Спорт
Россия едет в Кельн за очередными медалями Подопечные Олега Знарка начнут выступление на чемпионате мира по хоккею матчем с командой Швеции
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый кроссовер Skoda Друзья, несколько дней назад редакция «Авто Mail.Ru» участвовала в эксклюзивном тесте нового кроссовера Skoda Karoq! Да, у нас отобрали фотоаппараты и заклеили камеры на смартфонах, но это не мешает нам рассказать все на словах!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь