Солнечно и до 16 градусов тепла будет в столичном регионе
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Антициклон продолжит удерживать в Московском регионе солнечную, сухую, но ветреную и прохладную погоду. Об этом сообщили в Росгидромете.
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Антициклон продолжит удерживать в Московском регионе солнечную, сухую, но ветреную и прохладную погоду. Об этом сообщили в Росгидромете.
«При переменной облачности сегодня вновь обойдется без осадков. В Москве будет 12−14, по области — от 11 до 16 градусов тепла», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер
Предстоящей ночью — облачно с прояснениями, но опять без осадков. В столице столбики термометров покажут 5−7 градусов, в Подмосковье будет от 3 до 8 градусов тепла. Ветер