Солнечно и до 16 градусов тепла будет в столичном регионе

«При переменной облачности сегодня вновь обойдется без осадков. В Москве будет 12−14, по области — от 11 до 16 градусов тепла», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер северо-западный, западный, 5−10 м/с.

Предстоящей ночью — облачно с прояснениями, но опять без осадков. В столице столбики термометров покажут 5−7 градусов, в Подмосковье будет от 3 до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Днем в субботу местами пройдет небольшой дождь, в Москве воздух прогреется до 16−18, по области — до 14−19 градусов тепла. Ветер северо- западный, 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с.