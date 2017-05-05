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06:59 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Обвиняемого в получении взятки директора «Приморкрайстроя» выпустили из СИЗО

Суд изменил Игорю Сологубу меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 5 мая, PrimaMedia.

Приморский краевой суд изменил меру пресечения директору КППК «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» («Приморкрайстрой») Игорю Сологубу, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, с содержания под стражей на домашний арест. Информацию корр. ИА PrimaMedia подтвердила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

В пресс-службе Приморского краевого суда пояснили, что дело рассматривалось крайсудом в первой инстанции. Меру пресечения Игорю Сологубу продлили до 22 июля, но находиться все это время он будет уже не в СИЗО, а под домашним арестом.

По версии следствия, 14 апреля 2016 года Игорь Сологуб незаконно получил взятку в виде денег на расчетный счет подконтрольной ему организации (не «Приморкрайстрой — прим.ред) в сумме 2 млн рублей, являющейся частью от заранее оговоренной суммы взятки в размере 9 млн рублей. Взятка предназначалась за совершение в пользу организации — генподрядчика (договоры генподряда на проведение строительно-монтажных работ по возведению 12 жилых домов на объекте «Снеговая падь») действий по оплате выполненных работ, а также по предоставлению возможности дальнейшего осуществления строительно-монтажных работ. Взяткодатель действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

Но защита Сологуба в ходе ранних заседаний заявляла, что обвинение строится на показаниях неких супругов, имеющих с их доверителем неприязненные отношения.

Справка: Игорь Леонидович СОЛОГУБ — родился на Украине, в семь лет переехал во Владивосток. Окончил ДВПИ по специальности «промышленное гражданское строительство». Трудовую деятельность начал в тресте «Подземстрой», после занимался строительным бизнесом. В 2008 г. возглавил отделение № 1 БТИ г. Владивостока, затем был назначен заместителем директора Ростехинвентаризации по Приморскому краю. В 2012 г. стал заместителем директора департамента градостроительства Приморского края. С февраля 2014 г. возглавил ФПК «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края». В начале 2016 года назначен директором казенного предприятия Приморского края «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края».

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