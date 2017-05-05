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09:27 (мск), источник: VN.ru

Какие улицы будут перекрыты 9 мая в Новосибирске

Массовые перекрытия улиц и площадей запланированы на время празднования Дня Победы в Новосибирске. VN.ru публикует схему перекрытия улиц.

Ограничение движения связано с торжественным парадом и другими праздничными мероприятиями. Масштабные перекрытия движения транспорта ждут новосибирцев как на правом, так и на левом берегу города.

9 мая будет закрыто движение транспорта:

С 7:00 до 14:00:

— по Красному проспекту на участке от Фабричной до Гоголя;
— по улицам Крылова, Державина и Фрунзе на участке от Советской до Мичурина;
— по улице Спартака на участке от Советской до Красного проспекта;
— по улице Ядринцевской на участке от Красного проспекта до Каменской;
— по улице Орджоникидзе на участке от Советской до Каменской;
— по улице Мичурина на участке от Фрунзе до Орджоникидзе.

С 7:00 до 23:00:

— по Красному проспекту на участке от Советской до Фрунзе;
— по улицам Романова и Орджоникидзе на участке от Советской до Мичурина;
— по улицам Потанинской и Чаплыгина на участке от Советской до Красного проспекта;
— по улице Ядринцевской на участке от Красного проспекта до Мичурина;
— по улицам Депутатской, Щетинкина, Сибревкома, Каинской и Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до Серебренниковской;
— по улицам Максима Горького, Октябрьской, Коммунистической, Свердлова и Спартака на участке от Советской до Серебренниковской.

С 9:00 до 12:00 — по улице Серебренниковской от Максима Горького до Мостовой.

С 8:30 до 10:30 — по улице Физкультурной на участке от Героев Революции до Первомайской.

С 9:00 до 12:30:

— по проспекту Академика Лаврентьева на участке от проспекта Академика Коптюга до Терешковой;
— по Морскому проспекту на участке от Терешковой до Ильича.

С 9:00 до 12:00:

— по улице Приморской на участке от дома № 9/1 до пересечения с улицами Молодости и Гидромонтажной;
— по улице Софийской на участке от перекрестка улиц Гидромонтажной и Приморской до улицы Ветлужской;
— по улице Ветлужской на участке от Софийской до Новоморской;
— по улице Новоморской на участке от Ветлужской до пересечения с улицей Мухачева.

С 9:30 до 11:00 — по улице Маяковского на участке от Физкультурной до Тельмана.

С 10:00 до 12:00 — по улице Тельмана на участке от Маяковского до Героев Революции.

С 10:00 до 23:00:

— по улице Ильича на участке от Морского проспекта до дома № 6, корпус 1;
— по улице Станиславского на участке от площади Станиславского до площади Труда.

С 9:30 до 12:00 — по улице Богдана Хмельницкого на участке от Бардина (кинотеатр «Космос») до Театральной.

С 10:30 до 12:30 — по улице Кубовой на участке от дома № 16а (обелиск памяти учащимся, погибшим в годы Великой Отечественной войны) до Сквера Памяти (Кубовая, 112).

С 21:30 до 22:30 — по улице Маяковского на участке от Марии Ульяновой до Тельмана.

Кроме того, 5 мая с 18:30 до 22:00, а 6 мая и 9 мая с 7:00 до 11:00 вводится временное ограничение движения транспортных средств по четной стороне улицы Ипподромской на участке от Военной до Фрунзе.

Также 9 мая с 8:00 до 12:00 и с 21:00 до 23:00 будет закрыт доступ на станцию метро «Площадь Ленина».

Парад Победы начнется 9 мая ровно в 10 часов утра, спустя 45 минут запланировано выдвижение колонны «Бессмертного полка». Праздничный салют начнется в 22 часа и прогремит на четырех площадках.

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