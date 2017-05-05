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09:24 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Парад скорректирует движение транспорта

В Челябинске 9 мая заблокируют проезд по центральным улицам.

Сегодня в Челябинске пройдет шествие слушателей военного факультета ЮУрГУ.

Оно перенесено на Аллею Славы, поэтому движение по проспекту Ленина, как сообщалось ранее, перекрываться не будет, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Но ограничения транспорта в связи с началом празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Челябинске все же запланированы.

Итак, 9 мая во время Парада Победы движение закроют с 10:00 до 14:00 часов на участках проспекта Ленина, улиц Воровского Тимирязева, Елькина и Цвиллинга. А для шествия Бессмертного полка придется ограничить движение по Ленина — от Лесопарковой до Пушкина, в том числе — на всех перекрестках; по Цвиллинга — от Тимирязева до Вечного огня, по Коммуны — от Красной до Кирова — с 13:00 до 16:00.

Заранее продумать маршрут нужно будет и тем, кто собирается на праздничный фейерверк. Для его запуска перекроют частично Цвиллинга, Кирова, Братьев Кашириных, Свердловский проспект и Труда.

Будет закрыт 9 мая и автовокзал у Дворца спорта «Юность» — с 18:00 до полуночи. Междугородние автобусы в троицком и уфимском направлениях в течение дня будет отъезжать от автостанции «Южная» у областной больницы.

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