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07:28 (мск), источник: АиФ Иркутск

Иркутяне в майские выходные могут погасить долг в аэропорту перед вылетом

Акция будет действовать только в праздники.

Источник: РИА "Новости"

В Приангарье с 28 апреля по 9 мая упростили процедуру выезда должников за границу. Как сообщает пресс-служба УФССП региона, для снятия ограничения вылета оплатить долг в этот период можно в аэропорту.

Если вы в праздничные выходные в момент регистрации на международный рейс обнаружите себя в списке невыездных, звоните на горячую линию по телефону — 8 (3952) 21−43−61 — или обращайтесь к дежурному судебному приставу-исполнителю. Проблема будет решена.

В другие дни УФССП РФ Иркутской области рекомендуют за 10 дней до выезда за границу оплачивать свои долги. Справочную информацию можно получить по телефону: 8 (3952) 21−43−01.

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