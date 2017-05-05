Иркутяне в майские выходные могут погасить долг в аэропорту перед вылетом
Акция будет действовать только в праздники.
Акция будет действовать только в праздники.
В Приангарье с 28 апреля по 9 мая упростили процедуру выезда должников за границу. Как сообщает
Если вы в праздничные выходные в момент регистрации на международный рейс обнаружите себя в списке невыездных, звоните на горячую линию по телефону —
В другие дни УФССП РФ Иркутской области рекомендуют за 10 дней до выезда за границу оплачивать свои долги. Справочную информацию можно получить по телефону: