Иркутяне в майские выходные могут погасить долг в аэропорту перед вылетом

В Приангарье с 28 апреля по 9 мая упростили процедуру выезда должников за границу. Как сообщает пресс-служба УФССП региона, для снятия ограничения вылета оплатить долг в этот период можно в аэропорту.

Если вы в праздничные выходные в момент регистрации на международный рейс обнаружите себя в списке невыездных, звоните на горячую линию по телефону — 8 (3952) 21−43−61 — или обращайтесь к дежурному судебному приставу-исполнителю. Проблема будет решена.