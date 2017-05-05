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07:30 (мск), источник: VN.ru

Тайну сбежавшей змеи раскрыли специалисты зоопарка

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило назвали вид змеи, которую обнаружила у себя в квартире на улице Блюхера молодая женщина. Гадом оказался безобидный амурский полоз. Эта змея не ядовитая, но укусить может.

Третьего мая спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска поймали змею, забравшуюся в квартиру молодой девушки. Это случилось поздно вечером в квартире дома по улице Блюхера. Змеюку девушка нашла на полу, вернувшись домой с работы.

Как сообщили в МАСС, спасатели, надев средства защиты, выманили змею из квартиры, а затем упаковали пресмыкающееся в пакет и увезли в Новосибирский зоопарк. Сотрудники зоопарка, осмотрев змею, сделали заключение, что она предположительно ядовитая. Вчера вечером серпентологи зоопарка более тщательно изучили находку и установили, что это амурский полоз.

«Змея абсолютно не ядовитая и сейчас находится у нас на карантине, — сообщила VN.ru начальник информационно-методического отдела Евгения Пирожкова. — После карантина мы решим ее дальнейшую судьбу. Может быть, к тому времени найдется ее хозяин».

Амурский полоз — одна из самых красивых змей на земле, и его часто снимают в разнообразных художественных фильмах. Верхняя часть тела взрослой особи имеет темно-бурый или черный окрас. Этот фон разбавляют яркие желтые полосы, раздваивающиеся по бокам. Такая яркая расцветка сближает амурского полоза с экзотическими змеями. Когда амурский полоз движется, цветные пятна быстро мелькают, что дезориентирует врага.

Обитают эти змеи в Китае, Монголии и Корее. В нашей стране амурский полоз живет в Хабаровском и Приморском краях. Не боятся близости человека, умеют плавать и всегда возвращаются на свое место жительства. Могут за день преодолеть 8 километров.

Питаются мелкими млекопитающими, пернатыми, яйцами и лягушками. Крупные представители вида могут съесть крысу и даже молодого зайца. Мелкую живность полозы заглатывают живьем, а крупную удушают, обвиваясь вкруг нее кольцом или придавливая ее телом к земле.

Во время опасности амурские полозы спасаются бегством, а, если убежать не получается, то они проявляют оборонительную тактику: шипят и бросаются в сторону обидчика. Как и некоторые другие виды змей, в возбужденном состоянии амурский полоз вибрирует кончиком хвоста. Крупная особь может нанести серьезные укусы. В неволе эти змеи быстро привыкают к хозяину, кормятся из рук и хорошо размножаются. В Китае этих змей заводят в качестве домашних животных.

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