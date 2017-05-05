Уровень реки Уфы снизился на 31 сантиметр
УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Период большой воды в Уфе, похоже, миновал. Уровень рек продолжает снижаться.
УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Период большой воды в Уфе, похоже, миновал. Уровень рек продолжает снижаться.
По данным Башгидромета, за сутки Белая в районе Монумента Дружбы обмелела на 8 сантиметров, сейчас ее уровень составляет 707 сантиметров.
Вода в реке Уфе убывает быстрее — ее уровень в районе Шакши стал ниже на 31 сантиметр (604 см). Вопреки прогнозам, на пойму река так и не вышла. Уровень Демы у деревни Бочкарево достиг 550 сантиметров (-8 см).