Уровень реки Уфы снизился на 31 сантиметр

По данным Башгидромета, за сутки Белая в районе Монумента Дружбы обмелела на 8 сантиметров, сейчас ее уровень составляет 707 сантиметров.

Вода в реке Уфе убывает быстрее — ее уровень в районе Шакши стал ниже на 31 сантиметр (604 см). Вопреки прогнозам, на пойму река так и не вышла. Уровень Демы у деревни Бочкарево достиг 550 сантиметров (-8 см).