В майские праздники в Свердловской области ожидаются заморозки

Прохладную и дождливую погоду пообещали синоптики Свердловской области на майские праздники, сообщили 5 мая «АиФ-Урал» в Уралгидромете.

В ближайшие два дня в некоторых местах региона ожидаются заморозки в воздухе и на почве до минус четырех градусов, а в горах и низинах до минус семи. В Екатеринбурге прогноз более благоприятный. Синоптики обещают 8−10 градусов тепла. Однако будет дождливо и пасмурно.

В день Победы, 9 мая, в уральской столице сохранится примерно такая же температура. На небе будут тучи, возможно, пройдет дождь.

Несколько дней назад синоптики уже предупреждали, что к выходным на Среднем Урале заметно похолодает. В сводках значился даже мокрый снег.