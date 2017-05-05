Омичи опять задыхаются от запаха этилмеркаптана

Острый химический запах, который стал таким знакомым для жителей Омска, вновь распространился по городу. Прошло уже 2 месяца с тех пор как омичи впервые почувствовали запах газа, но с тех пор «аромат» регулярно появляется вновь, несмотря на проверки надзорных органов и расследование уголовного дела.

В редакцию Om1.ru поступили жалобы от горожан. Омичи негодуют, что из-за появившегося в очередной раз химического запаха не могут открыть окна и вынуждены задыхаться от жары в квартирах.

Жители Омска замечают у себя симптомы, возникающие каждый раз при появлении знакомого «аромата» вещества: першение в горле, кашель и проблемы с дыханием.

Порталу Om1.ru сообщили, что запах особенно остро чувствуется на Левом берегу, в районе «Арены Омск», а также в Нефтяниках: на проспекте Мира, поселке Лукьяновка и на территории крупного промышленного узла, расположенном на севере города в Советском округе.

«Когда же прекратится ужасный запах, окна невозможно открыть, надоели травить, на Заречной вонь ужасная стоит», — жалуются горожане.

Жители Омска возмущенно спрашивают, почему виновника выбросов вредных веществ до сих пор не нашли. Отметим, с момента, когда омичи впервые почувствовали острый запах газа, прошло 2 месяца. Несмотря на возбуждение уголовного дела Следственным комитетом и проверки надзорных органов и контролирующих структур, химический запах, уже до боли знакомый, периодически возникает вновь. Конкретного виновника, из-за которого омичи постоянно задыхаются, пока так и не назвали.

Неделю назад, в конце апреля, Управление Росприроднадзора потребовало через суд прекращение деятельности нескольких предприятий на буферных прудах в северной промзоне. Ведомство считает, что едкие «ароматы», которыми горожане вынуждены дышать, исходят именно оттуда.

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